Sarno, Macrohon mintis sa podium

SABLAY na makasampa sa podium ng 2021 World Weightlifting Championships sina Vanessa Sarno at Kristel Macrohon matapos ang kanilang naging pagbuhat nitong Lunes ng gabi (Manila time)sa Tashkent, Uzbekistan.

Tumapos si Sarno, Asian Championships gold medalist, sa ikalimang puwesto ng women’s 71-kilogram event makaraang makapagtala ng kabuuang 231kgs.

Bumuhat ang 18-year-old weightlifter ng best 103kgs. sa snatch habang kumana ito ng best 128kgs. para sa clean and jerk.

Samantala, sa parehas na weight category, lumapag sa ika-pitong puwesto si Macrohon na pumoste ng total 228kgs.

Nagtala ang Southeast Asian Games gold medalist ng best 103kgs. sa snatch habang bumuhat ito ng 125kgs. sa clean and jerk.

Nakuha ni American Meredith Leigh Alwine ang overall title matapos itong mamamayagpag na may kabuuang 235 kgs., sunod si Sarah Davies ng Great Britain na may 234kgs. samantalang pumangatlo si Patricia Strenius ng Sweden na nagtala ng total 231kgs. (Janiel Abby Toralba)