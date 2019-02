Sariling Heart Center para sa mga Bicolano

Isa na namang tagumpay ng serbisyo-publiko para sa mga Bicolano.

May sarili na silang Heart Center sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital (BRTTH) sa Legazpi.

Isa si Albay Rep. Joey Salceda na nagsikap para mapondohan ang P300 milyon Bicol Regional Heart Center, at ayon sa kanya, ang pasilidad ay ugnayang proyekto ng BRTTH at Philippine Heart Center.

Pang-apat na ito sa buong bansa. Gaya ng Philippine Heart Center (PHC) sa Quezon City, mayroon itong mga espesiyalistang doktor at modernong mga kagamitan, kasama ang para sa ‘2D echo-cardiogram, coronary angiogram, angioplasty, pacemaker­ insertions, bypass-graft and open surgery.’

Malaking katipiran para sa mga Bicolano ang BRTTH Heart Center, hindi lamang sa pera kundi higit ay sa pagod at panahon.

Maraming buhay ang maililigtas ng sa­riling Heart Cemer na ito.

Mahigit 10 oras ang biyahe sa pagitan ng Legazpi at Manila. Bukod sa mga Bicolano, mapaglilingkuran din nito ang mga pas­yente mula sa Eastern Visayas.

“Sa nakaraang 21 taon, sinikap kong isulong ang BRTTH na may pinakamataas na antas ng serbisyong medikal sa Albay at Kabikulan,” diin ni Salceda na naunang nagsilbi na ng 9 na taon bilang congressman at 9 na taon bilang gobernador ng Albay hanggang 2016 kung kailan bumalik siya sa Kongreso. Ngayon ay wala siyang kalaban sa kanyang re-eleksyon sa ika-2 distrito ng kanyang lalawigan.