Sariling departamento para sa ating mga bagong bayani

Isa sa mga inaasahang landmark legislations ng inyong 18th Congress ay ang panukalang ating isinusulong na magbibigay ng ibayong proteksyon at ayuda sa ating mga minamahal na Overseas Filipino Workers (OFWs) at overseas Filipinos.

Bilang suporta sa mga bagong bayani ng ating bayan, tayo ay nag co-sponsor ng Senate Bill No. 2234 o ang Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos Act. Ito ang magtataguyod ng isang ahensya ng gobyerno na siyang tututok sa kapakanan ng ating mga kababayan sa ibang bansa at ng mga OFWs.

Bilang inyong senador, kaisa tayo ng milyun-milyong migrant workers at ng mga pamilya ng overseas Filipinos sa pagnanais na matupad ang panukalang ito. Base sa datos, tinatayang nasa 10.2 milyon ang ating mga kababayan na nasa ibang bansa at nasa 2.2 milyon dito ay overseas Filipino workers. Sila ang mga bagong bayani ng ating panahon na nakikipag-sapalaran at tinitiis ang lungkot na mawalay sa pamilya alang-alang sa pagkamit ng magandang buhay.

Bagamat may mga hakbangin para paunlarin ang ating ekonomiya, habang hindi pa ito nakakamtan, mananatiling alternatibong hanapbuhay ang pangingibang-bansa. Dahil sa patuloy na pagdami ng ating mga kababayang OFW, tungkulin ng ating pamahalaan ang patuloy na pagbibigay serbisyo at siguraduhin na protektado ang kanilang mga karapatan at kapakanan.

Tayo po ay saksi sa iba’t-ibang pagsubok at suliranin na kinahaharap ng ating mga OFW at overseas Filipinos. Sa katunayan, madalas tayong makatanggap ng tawag at mensahe sa email at social media mula sa ating OFWs sa iba’t-ibang panig ng mundo upang humingi ng tulong sa ating tanggapan. Kabilang sa mga problemang ito ay kaugnay ng kanilang mga trabaho at kadalasan din sila ay nalilito kung saang ahensya ng gobyerno sila lalapit para humingi ng tulong.

Bunsod nito, nagsagawa ang ating opisina ng mga konsultasyon kung paano mapabibilis ang paglalagak ng solusyon sa mga hinaing ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Isa sa nakikita nating epektibong pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga OFW ay ang pagtatatag ng isang departamento.

Kaya naman taos puso ang aking pasasalamat sa mga OFW at OFW goups na naging kaagapay natin sa pagbabalangkas ng panukalang batas na ito na siyang magsisiguro ng maayos na kalagayan ng mga Pilipino sa ibang bansa.

Naniniwala tayo na sa pamamagitan ng pagtatatag ng departamentong ito na nakatuon sa kapakanan ng overseas Filipinos, mas maayos nating maibibigay ang de-kalidad at epektibong serbisyo sa ating mga kababayan. Mas sigurado na ang kaligtasan ng mga Pilipino sa ibang bansa dahil iisa na rin ang magiging tugon ng mga ahensya ng pamahalaan na may kaugnayan sa overseas Filipinos.

Ngayon na ang panahon upang mas bigyang pansin ang pangangalaga sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Umaasa tayo na sa tulong ng ating mga kasamahan sa Kongreso, matutupad ang adhikain nating ito.

Mabuhay ang ating mga kababayan na nasa abroad at ang ating Overseas Filipinos Workers!