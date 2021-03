Sarah sa TV5 ‘di papayagan ni Boss Vic

Agad-agad ngang pumalag ang kampo ni Boss Vic del Rosario sa balitang Kapatid talent na si Sarah Geronimo. Ramdam nga na hindi papayag si Boss Vic na lumipat si Sarah sa Channel 5, at mananatili talaga itong Kapamilya.

Anyway, na-misinterpret nga ang mga naglabasang artcard ni Sarah para sa PoPinoy show ng TV5 kaya mabilis na kumalat ang chika na tumalon sa Kapatid channel ang misis ni Matteo Guidicelli.

Anyway, ang artcard ay para sa sponsor nitong Talk ’n Text bilang parte ng pinirmahang endorsement contract ni Sarah.

At kung mapanood man si Sarah sa TV5, ‘yun ay sa “ASAP Natin ’To”, na umeere nga tuwing Linggo sa Kapatid channel.

Giiit pa ng kampo ni Boss Vic, mananatiling Kapamilya si Sarah, at prized talent ng Viva Entertainment.

Kakilig ang b-day message:

Maine pinaliguan ng ‘I love you’ ni Arjo

Agad din namang lumabas ang mga balita na sa halip na si Sarah, si Maine Mendoza ang magiging host ng naturang show sa TV5. At makakasama niya si Paolo Ballesteros na sanay na sanay na sa mga ganiyang reality, game, talent show.

Noon pa man, inaasam na ng TV5 na makatrabaho si Maine. At noon pa man, sinasabi na nila na hindi `yon imposible, lalo na at matindi ang partnership nila ng APT na may mga show rin sa kanila sa kasalukuyan.

Si Maine ay talent din ng AAA (All Access to Artist management) na sister company rin naman ng APT.

Siyempre, hindi makakatapat ng show ni Maine sa TV5 ang mga show niya sa GMA tulad ng Eat Bulaga at Daddy’s Gurl.

Speaking of Daddy’s Gurl, lumabas na ang mga photo nila ni Arjo Atayde na magkasama sa eksena. Pero, ang mas nakakakilig nga ay ang bonggang birthday greetings ni Arjo kay Maine sa isang advance birthday party na ginawa ng mga fan ni Maine. Ngayong March 3 ang ika-26 kaarawan ni Maine.

“Surprise. Happy-happy birthday Babs. I just want you to be happy everyday. I wish you all the best on your birthday and I promise you that I’ll always be here for you, no matter what.

“And keep inspiring like you always do everyday. A lot of people love you. A lot of your fans love you. There are a lot of reasons. You’re a kind-hearted person, a generous one, a loving one, sincere one. A sincere soul you are.

“I don’t wanna add to it. Baka maging emosyonal pa ako. But I’ll always be here and you know that. And you know that I love you way too much. Happy-happy birthday Babbs. Enjoy work today and I shall celebrate with you. I love yoo,” sabi ni Arjo.

Kaloka, di ba? Pinaliguan talaga ng ‘love’ ni Arjo si Maine!

Saan ka pa? Hahanap ka pa ba ng iba?