Sarah paliligayahin ni Richard sa Oct. 9

Break lang pala si Richard Gutierrez sa lock-in taping ng “FPJ’s Ang Probinsyano” at babalik siya uli roon on October 14 for his third lock-in taping.

Actually, ganoon ang uso sa mga taping ng mga teleserye ng ABS-CBN.

May mga break din sa lock-in taping.

Tamang-tama naman na nataon ang taping break ni Richard sa birthday ng misis na si Sarah Lahbati (she’s turning 27 on October 9), kaya may family bonding sila na nag-start na a week ago pa.

Masaya nga raw ang mga anak na sina Zion at Kai na kasama ang kanilang “Dada”.

Siyempre, sabi ni Sarah, iba rin na kasama niya si Richard sa kanyang birthday. Happy talaga.

Ang alam ko, hanggang sa October 29 si Richard sa third lock-in taping niya for “FPJ’s Ang Probinsyano” kaya happy rin ang nanay niyang si Annabelle Rama na magbi-birthday naman sa October 31.

Ruffa pahinga muna sa KathNiel movie

Kung magkakaroon sila ng family bonding sa birthday ni Sarah, makakasama na nila si Ruffa Gutierrez na lumabas naman kahapon sa lock-in shooting sa Batangas ng “The House Arrest of Us” ng mag-fiancé na sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Ang nasabing project ay digital movie series na may bayad ang panonood sa ktx.PH at iWantTFC app.

Bale shooting break lang muna sila dahil may digital concert si Daniel na noon pa naka-schedule at babalik sila ng Batangas para sa final lock-in shooting nila.

Anyway, noong Saturday nag-swab testing uli si Ruffa at ang ibang mga kasama nila sa shooting ng “House Arrest of Us” dahil ginagawa talaga ‘yon sa tuwing lalabas na sila sa lock-in work nila.

Before and after ang patakaran sa swab testing ngayong “new normal” na dahil sa COVID-19 pandemic.

Pero like Ruffa, ok ‘yun sa kanya at nasanay na rin daw siya dahil sa “Love Thy Woman” naman ay ilang beses na rin siyang nakapag-swab test.

Assunta mapapaaga ang panganganak

Katsikahan ko naman si Assunta de Rossi last weekend. Naghahanda na raw siya ng mga gamit sa panganganak.

Mapapaaga raw ang panganganak niya sa baby girl nila ng mister na si Jules Ledesma.

In less than three weeks na raw siya manganganak.

Noong una, dapat ay first week of November, pero bale third week of October na raw.

CS (caesarean) si Assunta, kaya may date na talaga kung kailan siya manganganak. Bale sa hospital nakatakdang manganak si Assunta.

Siyempre, excited na siya sa panganay na anak, although mga tunay na anak ang turing niya sa anak na babae at anak na lalaki ni Jules.

Excited na rin daw ang mga anak ni Jules sa pagdating ng kanilang baby sister.

Sabi nga pala ni Assunta, she’s so thankful na very healthy ang baby girl na pinagbubuntis niya.

Nice!