Sarah palaging kinikilig kay Richard

Lalo rin akong na-happy nang makita ko kung paanong natuwa ang mga taga-Prage Management, Inc. office sa pagpunta ni Sarah sa aming office/studio para sa special guesting niyang ‘yon.

That time, galing si Sarah sa special guest co-hosting stint niya sa Eat Bulaga.

Usually, pagkatapos ng Eat Bulaga that time ay dumederetso na siya ng uwi para asikasuhin ang dalawa nilang anak ng lovey-dovey niyang si Richard Gutierrez, sina Zion at Baby Kai, pero that day, dumeretso muna siya sa amin dito sa Abante.

Sinabi ko nga kay Sarah sa ope­ning pa lang ng online show na kahit madalas ko siyang makasama ay gandang-ganda pa rin ako sa kanya sa tuwing nakikita ko siya.

Sabi ko nga kay Sarah, nakikita ko sa kanya ang anak nilang si Zion at sinasabi nga ni Richard na siya ang kamukha ng kanilang panganay.

Sa gues­ting na ‘yon ay ipinakita ko nga kay Sarah ang pagpapa-“Kiki Dance Challenge” namin ni Tita Annabelle Rama kay Zion.

First time ngang napanood ni Sarah ang pagkanta’t pagsayaw na ‘yon ng kanyang anak.

So, sino ba ang nagturo sa bata ng pagkanta’t pagsasayaw?

“Siyempre, kanino ba siya nagmana sa pagsayaw at pagkanta?” balik-tanong sa akin ni Sarah na sinagot ko naman, “So, ikaw. Ikaw ‘yung nagturo no’n?”

Pero ‘yung pagkanta’t pagsayaw na ‘yon ng bata, hindi alam ni Sarah kung saan nakuha ni Zion ‘yung steps at kanta, pero kapag may nagugustuhan daw na ganoon si Zion, effort lang ‘yon ng bata at hindi na niya kailangang ituro pa.

“Talagang all out siya. Enjoy lang siya,” sabi ni Sarah.

Sinabi rin ni Sarah na inspire ang kanilang panganay sa pagsasayaw at pagkanta sa lolo na si Eddie Gutierrez.

Doon na nga namin napag-usapan ang hilig mag-duet ng mag-lolo lalo na ng Elvis Presley songs.

Sa mga party talaga, sina Tito Eddie at Zion ang agaw-eksena kapag kumakanta na!

Siyempre, napag-usapan din namin si Baby Kai na hindi iyakin.

“Hindi siya iyakin. Super happy baby siya. From the moment na he was able to smile, palagi na lang siyang tumatawa,” sabi ni Sarah na idinugtong pa na kapag kinakantahan nila si Baby Kai ay ‘sumasabay’ pa ito, kaya ang hashtag niya ay blessed dahil napakada­ling alagaan ng eight-month old bunso nila.

Sa guesting na ‘yon ni Sarah ay may pa-­video message sa kanya si Richard.

That time, nasa Eat Bulaga pa si Sarah, kaya kinongratulate siya ni Richard for ­doing a great job sa show na ‘yon at idinagdag na, “You’re not only doing a great job there but you’re also doing a great job at home. You’re a great mom to our kids, a great partner to me. We’re very happy for you and we love you!”

Siyempre, kinilig si Sarah sa sinabing ‘yon ni Richard at nag-comment naman ako na ang sweet talaga nila at sa bagay na ‘yon ako bilib sa kanila.

Pero bago ang pa-video message na ‘yon ni Richard ay napag-usapan din namin ang kanyang partner at ang pelikula nito na Fantastica para sa Metro Manila Film Festival 2018 kung saan ay kasama ni Richard ang ninong ni Zion na si Vice Ganda.

Sinamahan nga raw niya si Richard sa dubbing ng pelikula, kaya nakita na niya ang ibang mga eksena, pati na rin ‘yung dumalaw sila minsan ni Zion sa shooting ng Fantastica.

Sa opening nga raw ng pelikula on December 25 ay ‘buong barangay’ kami na manonood ng Fantastica dahil excited na sila ni Zion sa pagko-comedy na ‘yon ni Richard.

Jackpot sa pagmamahal, pag-aalaga ni Annabelle

Napunta naman ang usa­pan namin sa Gutierrez family.

Natanong ko siya sa pagtataka ng iba kung bakit “Tita” pa rin ang tawag niya kay Tita Annabelle at “Tito” kay Tito Eddie?

“Why?” pang-uusisa ko.

“Why not? Parang doon ako comfortable at doon din comfortable si Tita. Pero hindi dahil ‘Tita’ ang tawag ko sa kanya ay hindi ko siya nakikita as my mother-in-law or as my mom,” at sinabing nakikita nga niya as mother figure ang nanay ni Richard at sa ganoong tawag nga raw sila comfortale at, “There’s nothing wrong with that!

At sa phone-patch ni Tita Annabelle sa guesting na ‘yon ay kung ano-anong katatawanan lang ang napagtsikahan namin at after ay sinabi ni Sarah na suwerte siya kasi always ca­ring and supportive ng na­nay ni Richard.

Always there nga raw si Tita Annabelle sa lahat ng bagay kaya, “Itinuturing ko talaga siya as second Mom. My Mom (Esther Lahbati) is also like that, kaya I’m lucky to have two Moms!” at hindi nga raw talaga dapat maging issue na “Tita” ang tawag niya rito.

Napakabuting ina – Ruffa

Sa pa-video greeting naman sa kanya ni Ruffa Gutierrez, nag-dialogue ito ng, “Si Sarah, napakabuting ina. She’s hands on kay Zion, kay Kai. And lahat ng libreng oras niya inilalaan niya sa dalawang bata. Hindi siya mahilig lu­mabas. Hindi siya mahilig gumimik.

“Ang barkada niya nasa Switzerland at kami ang barkada niya (dito sa Pilipinas). She’s very family-oriented and ‘yan ang pinakagustung-gusto ko kay Sarah.”

Sinabi rin ni Ruffa na happy siya para sa relasyon nina Sarah at Richard.

Hindi man sila magkakasama na sa bahay, sa gym naman daw sila palaging nagkikita ngayon dahil pare-pareho nga silang na-inspire ni Raymond Gutierrez.

“Parang family affair every time we go to the gym,” dagdag pa ni Ruffa.

Sinabi rin ni Ruffa na she’s just there for Sarah as a big sister.

Si Sarah naman, sinabing very supportive talaga si Ruffa sa kanya at sa kahit na anong bagay na nangyayari sa kanyang buhay.

“She’s not hard to reach,” sabi ni Sarah tungkol kay Ruffa.

Suportado ang pagdidirek ni Chard

Tinanong ko rin si Sarah tungkol sa request ng mga fan na gumawa sila ng movie ni Richard.

“Well hopefully we get to do a movie. Pareho kaming passionate artists, so we love movies. Si Chard wants to direct or produce one day,” so sana nga raw ay makapag-work na sila very soon on a special project.

At sa plano ngang pagdididrek ni Richard ay sinabi niyang it will be amazing kung siya nga ang magiging artista nito.

“I will support him,” ang sabi pa ni Sarah sa planong ‘yon ni Richard kesehodang artista siya sa project na ‘yon o kung anuman ang magiging trabaho niya sa proyektong ‘yon ni Richard kung sakaling matutuloy na nga.