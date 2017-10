Sarah nanumbat: 3 senador nagpatulong kay Digong

Binansagan kahapon ng presidential daughter na si Davao City Mayor Sarah Duterte-Carpio ang grupong ‘Tindig Pilipinas’ na ‘Hunger Games Pilipinas’ matapos nitong sumbatan sina Senador Risa Hontiveros, Francis ‘Kiko’ Pangilinan at Antonio Trillanes IV, mga miyembro ng samahan na tinawag niyang mga plastik at oportunista.

“Kiko Pangilinan, several years ago nagkita tayo dito sa Davao, sa isang golf club, pinuntuhan mo si PRD (Presidente Rodrigo Duterte). Gusto mo tumakbo presidente, ansabe mo? ‘With Sharon’s endorsement and your endorsement I’m sure I can make it’. Dati pa-endorse ka sa kanya ngayon may pa-Hunger Games salute effect ka,” ani Carpio.

Nakatikim din ng maaanghang na salita si Hontiveros na ilang beses umano siyang inabala, kinulit at tinawagan para humingi ng tulong sa boto ng Davao City noong eleksyon.

Kay Trillanes, sinabi ni Carpio na humingi rin ito ng tulong kay Pangulong Duterte para sa kampanya niya sa vice presidential elections at mayroon pa siyang litrato nito.

“Matanong ko lang, nung mga panahon na humingi kayo ng tulong, may isyu ba kayo sa governance ni PRD? Wala,” dagdag ni Carpio.

Sumagot naman kahapon ang tatlong senador.

“Ang panunumbat ni Mayor Sarah Duterte ay nung hindi ko pa kilalang mamamatay-tao at magnanakaw ang tatay n’yang si Pres. Duterte,” sabi ni Trillanes.

Nagpasalamat naman si Hontiveros sa tulong ng Pangulo noong kampanya pero ipinaliwanag nito na ang kanyang mga kritisismo sa administrasyon ay bahagi ng umiiral na check and balance para mapigilan ang pag-abuso sa kapangyarihan at mapabuti ang pamumuno sa bansa.

Tumatanaw din umano si Pangilinan ng utang na loob sa mga tumulong sa kanya noong eleksyon at katunayan aniya ay ilang proyekto din ang inilaan niya sa Davao.