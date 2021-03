Sarah, Mommy Divine nagkaayos na

All is well na nga ba ngayon sa pagitan ng mag-inang Sarah Geronimo at Mommy Divine?

Bumulaga kasi ang sunod-sunod na Instagram story ni Sarah kunsaan, pino-promote n iya ang mga organic vegetables ng kanyang ina.

Sabi ni Sarah sa IG Stories niya, “Freshly harvested organic fruits and vegetables from my Mama’s farm. Order now J

Napakaraming natuwa. Alam mo na ng mga natuwang ito ay totoong tagahanga ni Sarah na ang hangad talaga, maging maayos silang muling mag-ina o si Sarah sa kanyang mga magulang at pamilya.

Pagkatapos nga ng mahigit isang taon simula ng controversial secret wedding nila ni Matteo Guidicelli, ngayon lang nagkaroon ng inkling ang netizens kung kumusta na si Sarah at ang Mommy niya.

‘Yung mai-promote lang ni Sarah ang mga organic vegetables at ang post niya na mabasa muli na tinatawag nitong “Mama” si Mommy Divine ay parang ang sweet-sweet ng dating.

“Wow! This is good news!”

“Happy for them. Pamilya pa rin sila.”

“This is the best news this week.”

Hindi rin mawawala ang naghihintay naman kay Matteo. Ang tanong ng ilang netizens, “Kailan kaya ipo-promote ni Matteo si Mommy Divine?”

“Si Matteo, kailan magpu-post?”

Tahimik lang si Sarah, pero nakakatuwa na mukhang may nangyayari naman pala para magka-ayos at magkabati sila.

And yet, may mga nagne-nega pa rin at nagsasabi pang, “Kailangan ka kasi ng pamilya mo.”

“As the saying goes blood is thicker than money and business is mightier than the pen.”

May nagku-comment pa sa kabila ng kapositibohan ng balitang ito na, “Technically, FARM naman ni Sarah yun.”

But knowing Sarah, siguradong dedma ito sa nega.

***

Coco, Angelica bigo sa mga sinehan

Sayang at hindi na talaga nahintay ng pelikulang Love or Money na pinagtambalan nina Coco Martin at Angelica Panganiban ang pagbubukas ng mga sinehan.

Ipinalabas na nga ito at nag-premiere sa ktx.ph simula noong March 12. Supposedly, sa summer filmfest sana ito last year, pero dahil nga sa pandemya, hindi ito naisakatuparan.

Nauwi rin sila sa online streaming dahil lalo na ngayon, mas dumarami pa ang COVID cases, so yung planong pagbubukas sana ng mga sinehan, naudlot na naman.

Maganda ang quality ng movie at may budget talaga dahil sa Dubai pa ang location nito. Ang dami rin artista na nilipad ng ABS-CBN Films at naipakita rin sa movie kung paano talaga ang mga Pinoy OFW sa Dubai, lalo na sa set-up pagdating sa tirahan.

Ang bagong manager ni Bea Alonzo na si Tita Shirley Kuan ang isa sa masasabing sumuporta sa showing ng Love or Money. Namigay rin siya sa ilang press at kaibigan na gustong manood nito.

Maaaring suporta na rin ito ni Tita Shirley kay Coco Martin na malapit din dito.