Sarah, Matteo gagawa ng baby sa Italy

Panay ang dasal, tukso ng mga netizen kina Sarah Geronimo, Matteo Guidicelli, na mukhang gagawa raw ng babay sa Italy.

Sabi nga ng mga netizen, sana raw ay makatulong ang panonood ng opera ng dalawa, sa inaasam ng marami na mabuntis na si Sarah.

Aba, puwede ngang sabihin na honeymoon ang purpose ng pagpunta nina Sarah at Matteo sa Italy ngayon, ha!

Muhang ito ang unang pagkakataon na nag-abroad sila, o lumabas ng bansa, bilang mag-asawa.

Nakaposte sa Instagram ni Matteo ang larawan nila sa loob ng Arena Di Verona, kung saan sila nanood ng opera.

Ayon kay Matteo rekomendado ng Ambassador ng Italy ang nasabing show na pinamagatang “Aida Di Guiseppe Verdi”.

Ilang araw bago sila nanood ng naturang musical live concert, inirekomenda ito sa kanila sa Pilipinas ng Italian Ambassador.

Well, naniniwala ang marami na malaking tulong ang kakaibang environment, kalmadong galaw, para makabuo na ang dalawa ng panganay nila.

Sabi ni Margarita Fores, matagal na raw plano ni Matteo na magbakasyon sila ni Sarah sa Italy.

Juliet nga ang deskripsyon ni Margarita kay Sarah, na ang ibig sabihin ay ‘you and me against the world’ ang kanilang pagmamahalan.

Well, sana nga mabuntis na si Sarah, noh!!!

Nanay ni Anne nambulabog sa eroplano

Pagdating sa lakas ng resistensya at lalo na sa lakas ng loob taob, talong-talo sina Anne Curtis, Jasmine Curtis-Smith ng nanay nilang si Carmen.

Kung adik sa pagkanta si Anne at sa acting naman si Jasmine, adik naman sa TikTok ang nanay nila.

Naloka, nabulabog ang mga netizen kay Mommy Carmen dahil sa TikTok video niya sa Instagram.

Although sanay na ang mga netizen sa pagsayaw, pag-dialogue kyeme ni Mommy Carmen sa TikTok, pero hindi nila akalain na kaya nitong umeksena sa eroplano.

Na kahit kapiranggot lang ang space sa loob ng eroplano, hindi siya nagpaawat sa pagsayaw. Nakatayo si Mommy Carmen sa gilid ng upuan, kasama ang isang may edad na lalake (hindi ako sure kung tatay ni Anne `yon), at nagsayaw sila.

Sigurado akong hindi kaya nina Anne at Jasmine ang ginawa ng kanilang ina.

***s

Derek inangkin na ang anak ni John Lloyd

Kahit walang papel, tila inangkin na ni Derek Ramsay bilang anak si Elias, ang baby nina John Llyod Cruz, Ellen Adarna.

Sa post ng birthday greeting ni Derek ng mga photo ni Elias, na ang iba ay kasama sila ni Ellen, tinawag na ‘anak’ ng aktor ang bata.

“Happy birthday son. Love you so much my little babiguling,” sey ni Derek.

Kung hindi siguro alam ng mga netizen ang kuwento nina John Lloyd at Ellen, puwedeng isipin talaga na sariling dugo, laman ni Derek si Elias.

Mabuti na lang at hindi isyu kay Lloydie ang eksena ni Derek sa bata.

Kaya walang awayan sa pagitan ng dalawang aktor… For now, ha! Charrot!

Pero, maganda naman `yon na maraming nagmamahal sa bata, di ba?