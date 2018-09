Representative ng bansa si Sarah Geronimo sa darating na ASEAN Music Festival na gaganapin sa Japan sa October 4. Ito ang announcement ng Viva Artist Agency (VAA), management team ng Pop Star Royalty, sa kanilang Twitter account.

Sa tweet pic na inalabas ng VAA, makakasama ni SG sa music fest ang ilang Asian music superstars. Proud sila dahil Pinoy Pride ang pagiging bahagi ng singer-actress sa event.

Samantala, lumarga na sa bakasyon si Sarah. Nakuhanan ang pag-alis nila ng boyfriend na si Matteo Guidicelli habang nasa airport.

Keith, Mylene ididirek ng producer

Wala nang makakapigil sa directorial debut ng lawyer-producer na si Atty. Joji Alonso. Ang full length project niyang Belle Douleur para sa Cinemalaya 2019 ay kasado na.

Sa latest Facebook post ni Atty. Joji, ipinakita niya ang ilang pics sa naganap na story conference at look tests ng mga bibida sa indie film niya pati na ang staff na bahagi nito.

Feeling ni Atty. Joji ay para siyang kumukuha ng Bar exams sa directorial debut niya.

“Eto na!!!! After weeks of writing, re-writing, revisions and more revisions, nairaos na rin ang story con, look tests and reading ng Belle Douleur. Parang bar exams lang ang peg!

“Soon, the true test shall begin. #Cine­malaya2019 #TowardsDiplomainDirecting,” bahagi ng post ni Atty. Joji.

Bida sa movie ng lawyer-producer ang Pinoy Big Brother discovery na si Keith Thompson at magaling na aktres na si My­lene Dizon.

Bukod sa trabaho bilang direktor, hands on din ang lawyer-producer sa filmfest entry ng Quantum Films na The Girl in O­range Dress nina Jessy Mendiola at Jericho Rosales.

Sharon nagdasal laban kay Ompong

Iilan lang yata sa mga showbiz celebrity ang concerned sa pagdating ng bagyong Ompong sa bansa. Isa si Sharon Cuneta sa mga nagdasal na maging ligtas ang kababayan natin sa lugar na daraanan ng bagyo, huh!

Naging maagap naman si QC Mayor Herbert Bautista sa pagsususpinde ng klase sa lungsod bago pa man manalasa ang bagyo sa Metro Manila. Dati-rati ay nababatikos siya dahil sa late niyang pagdeklara ng walang pasok. This time, nakatanggap naman ng papuri ang QC Mayor sa maagang desisyon.

Anyway, ngayong araw na ito ang pagbabalik sa bansa ni Mother Lily mula sa bakasyon sa US at Canada. Huwag sanang maapektuhan ang flight niya pabalik ng Maynila dahil kay Ompong.