Sarah maangas sa putukan

Papasa bilang action star si Sarah Lahbati matapos itong magpamalas ng angas sa pagbaril. Sumalang sa firing si Sarah sa inorganisang session nina Chito Miranda at Bubbles Paraiso.

Mapapanood sa video post ni Sarah sa Instagram na hindi man lang siya nayugyog sa pagkakatayo habang sunud-sunod na nagpapatutok.

Kung tutuusin, sa porma at paghawak ng machine gun, mas nakakatakot si Sarah kesa sa dyowa niyang si Richard Gutierrez.

***

Carmina, Zoren binawalang yakapin si Cassy

Mistulang isang malungkot na eksena sa pelikula ang nangyari kina Carmina Villaroel, Zoren Legaspi, Mavy, nang hindi nagawang lapitan at mayakap man lang si Cassy nang bisitahin nila ito.

Sa Instagram ni Zoren ng larawan nina Mavy at Cassy, ikinuwento niyang dinalaw nila sa lock in taping ang young actress. May isang buwan na ngang hindi umuuwi si Cassy dahil sa lock in taping nito ng teleseryeng “First Yaya” sa Kapuso network.

Hindi nakayanan nina Zoren, Carmina, Mavy ang pagkasabik kay Cassy, kaya pinuntahan nila ito para makita. Pero hindi nila nagawang lumabas ng sasakyan at yakapin ito.

Nagkasya na lang ang tatlo na batiin si Cassy na kumaway lang sa kanila sa labas ng car. Mahigpit ang safety protocols sa taping.

Bawal ang mga outsider na lapitan ang mga staff, cast.

***

Julie inspirasyon ng estudyante

Nang dahil kay Julie Anne San Jose at sa awitin nitong “Adagio”, nakagawa ng design para sa sariling coffee shop ang isang estudyante.

Sa tweet ni @JuriDear, pinoste nito ang sample nang nagawa niyang logo at design ng coffee shop na may pangalang “Adagio Coffee.”

Ang nasabing design ay bahagi ng finals niya sa school, na nagre-require sa kanilang mga estudyante na gumawa ng sariling design ng gusto nilang coffee shop.

“Iba kasi talaga mang-inspire si Madam @MyJaps e,” sabi ng fan.

Mapapansin sa design photo na may musical note sa ibabaw ng coffee cup. Nag-like si Julie sa tweet na ito.

***

Andrea naiyak sa ‘engagement’

Naiyak si Andrea Torres sa ginanap na engagement ng mga taong malapit sa kanya. Sa harap nga mismo ni Andrea ay inalok ng kasal ang sister niyang si Angelie Loise ng boyfriend nitong si Rem Paulino.

Ilang larawan ang pinoste ni Andrea sa kanyang IG na kuha sa engagement ng kapatid. At makikitang iyak siya nang iyak, pero sa kaligayahan.

Naisip kaya ni Andrea ang dapat sana ay plano o senaryo sa pagitan nila ni Derek Ramsay?

Well, hindi pa talaga takda para magkaroon ng sarili niyang pamilya si Andrea, lalo at marami pa siyang acting project, tulad nga nitong teleserye nila ni Dennis Trillo, kasama sina Alice Dixson at Bianca Umali.

https://i.ytimg.com/an_webp/iPvh0PeOLg4/mqdefault_6s.webp?du=3000&sqp=CLiEnYEG&rs=AOn4CLA8JigR4QhLaxzJrhM1DPNs0hzVeg