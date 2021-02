Sarah kinilig sa ‘push up’ ni Matteo

Ang cute at ang daming kinikilig sa pinost na work-out video ni Matteo Guidicelli. Hindi makikita sa video na pinost sa Instagram ni Matteo ang Misis na si Sarah Geronimo, pero dinig na dinig ang boses nito.

Nope, hindi kumakanta si Sarah sa background. Pero, daig pa nito ang gym or workout coach ni Matteo sa pagpuna ng pagwu-workout ng asawa at nagde-demand pa kung wala raw bang push-up na gagawin si Matteo.

Sabi ni Sarah, “Nagmamadali ka naman kasi Love, e. Bakit walang push-up Love? Wala bang push-up ‘yan?”

Nang mag-push-up nga si Matteo, si Sarah pa ang nagbilang dito. Kaya hirit ni Matteo, “Ang strict ng trainor ko.”

Siyempre ang daming kinilig sa mga ganitong short real moments na nakikita or naisi-share ng dalawa sa publiko. At siyempre, ramdam ang kilig kay Sarah.

At sa caption ng ani Matteo sa kanyang IG video post, “Gentlemen, the best workout coach is your wife.” At saka nito sinundan ng emoji na 100.

Kaya ‘di malayong ‘di na lang Coach Sarah ng The Voice ang Popstar Royalty, Coach Sarah na rin siya ni Matteo sa workout nito.

Lovi sulit ang ‘V-date’ kay Montgomery

Parehong nag-celebrate na ng pa-advance Valentine’s Day nila sa kanilang respective partners ang mga bida ng bagong serye ng GMA Public Affairs, ang “Owe My Love” na sina Lovi Poe at Benjamin Alves.

Si Benjamin, after raw ng first leg ng taping nila, nagpunta sila ng Boracay ng girlfriend na si Chelsea Robato. Si Lovi naman, lumipad pa ito papuntang Los Angeles para makasama ang boyfriend na si Montgomery Blencowe.

Matagal silang hindi nagkasama dahil sa lockdown, so obviously, sinulit na nilang lahat ang okasyon nang magkasama.

Naka-lock-in taping silang lahat ngayon hanggang March pa sa Owe My Love kaya sa mismong Valentine’s Day, virtual celebration na lang silang dalawa sa kanilang mga boyfriend/girlfriend.

Dahil napakasaya at napakaganda raw ng samahan nilang lahat sa Owe My Love kaya enjoy raw sila kahit na napakatagal nilang naka-lock in at kahit pa sila yung magkakasama sa mismong Araw ng mga Puso.

Winwyn non-showbiz ang dyowa

Masaya na rin naman pala ang puso ni Winwyn Marquez at inamin nito sa naging Zoom Mediacon ng Owe My Love na hindi na siya single, may boyfriend na rin siya.

Classmate niya raw ito, pero hindi na dinetalye ni Winwyn kung gaano na sila katagal magkarelasyon. Pero bago pa lang din daw.

“I’m not single anymore, happy. At kahit naman nandito sa lock in taping, naikukuwento ko rin ang story ko, ang nangyari sa akin, kung paano nakahanap ng true love.”

Nagbigay rin ng reaksiyon si Winwyn nang tanungin naming tungkol sa pagiging Daddy muli ngayon ng kanyang ex-boyfriend na si Mark Herras. Hindi na raw niya ito nakausap pa since nag-break sila.

“I haven’t talked to him since we broke-up at wala pa kaming chance to work together or guesting. Pero siyempre, if I’ll see him or magkaroon kami ng time na mag-trabaho muli, I’ll congratulate him.”