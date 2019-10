Sarah kinikilig kina Richard, Elisse

Kahapon ay tinanong ko si Sarah Lahbati kung sabay ba nilang panonoorin ni Richard Gutierrez mamayang 8:30pm sa ABS-CBN ang first guesting nito sa “Maalala Mo Kaya”, pero ang sagot niya ay, “Chard has shooting tomorrow (today) and I have Red Cross Ball, pero baka sa shooting naman, makapanood si Chard. Pero ‘pag pareho na kaming nasa house, we will watch together sa iWant app!”

Sabi ni Sarah, exciting ang first “MMK” guesting ni Richard, kaya gusto rin niya na sabay nilang panoorin ‘yon. She’s so happy rin na sobrang daming views on Facebook and YouTube ng video plugging ng “My Handome Boss” MMK episode nina Richard at Elisse Joson.

“So nice!” sey ni Sarah na medyo kilig-kiligan sa mga eksena nina Richard at Elisse.

Regine binawalang matulog sa hotel na kasama si Ogie

Kinongratulate ko, Dondon, si Ogie Alcasid sa sold out concert niya sa Newport Performing Arts Theater noong Thursday, ang “Ogie and The Hurados”.

Super thankful si Ogie at baka sa December 1 na nga raw ang repeat nila.

“Inaayos pa. Pati kung sino ang mga puwede,” sabi niya.

Noong Wednesday, sa isa sa hotels ng Resorts World Manila na siya natulog para relax na lang sa concert.

“Wow, diyan kayo natulog ni Regine (Velasquez-Alcasid)?” tanong ko.

“No, ako lang mag-isa. Had to rest,” sabi niya.

Nang makatsikahan ko naman that day si Regine sa presscon ng “Iconic” concert nila ni Sharon Cuneta ay panay ang biro ko sa kanya na natulog sa hotel ang mister niya para hindi niya “istorbohin” at tawa lang nang tawa ang Asia’s Songbird.

Biro ko pa, “Huwag mo rin siyang isama kapag nag-check-in ka rito sa Novotel (official residence ng ‘Iconic’), para makabawi ka!”

Si Regine, kapag binibiro ng ganoon, bungisngis lang. Actually, pareho sila ni Sharon na super bungisngis, kaya nga kapag magkasama silang dalawa, wala na, tawanan na nang tawanan.

Actually, sa interview ko nga sa kanila na ipapalabas sa Abante News Online show ko on Monday, 2:00pm, tawa sila nang tawa.

Ang saya-sayang tsikahan lang sa dalawa sa pinakamabait na showbiz personalities.

Actually, Dondon, like you, napa-proud ako kapag katsikahan sina Sharon at Regine, dahil tama talaga ang komento ng marami na daig nila ang ibang mga star na porke mga sikat ay akala mo kung sino na, huh!

Pero ang Megastar at ang Asia’s Songbird, ramdam mo ‘yung happiness nila kapag katsikahan ang entertainment press!

Ang bongga!

Movie ni Kyline nakaka-sad ang resulta

Alam mo, Dondon, sobrang nakaka-sad ‘yung box-office result ng “Black Lipstick” noong opening day nila. Naawa ako kay Kyline Alcantara dahil launching movie pa naman niya ‘yon.

Sana lang ngayong Saturday, pati bukas, ay makabawi ang pelikula. Sana mag-“recess” muna sa social media ang mga fan ni Kyline at go sila sa mga sinehan para panoorin ang “Black Lipstick” para umangat naman ang box-office gross ng pelikula.

May mga kakilala ako na nanood ng pelikula at ok naman daw ito, so, sana suportahan naman ng mga fan!

‘Yun lang!