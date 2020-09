Sarah katakam-takam sa mga yakman na afam

Napanganga ang mga seksing aktres, celeb sa Pilipinas, sa simpleng pasabog ni Sarah Lahbati sa kanyang Instagram. Kaya naman pala hanggang ngayon ay hindi mawala-wala ang tingin, titig ni Richard Gutierrez sa kanyang misis, ay dahil mas lalo pa yata itong sumeksi ngayon.

Anyway, pati nga sina Maja Salvador, Yassi Pressman, Ruffa Gutierrez, ay bumilib sa kaseksihan ni Sarah, na hindi mo nga iisiping may dalawang anak na, ha!

Sabi tuloy ng mga fan niya, dapat ay mag-share si Sarah ng sikreto niya sa kung paano ba mapanatili ang kasariwaan ng alindog.

Ang ganda na, seksi pa, walang pagbabago. At tinukso nga siya ng mga fan, na yari siya kay Chard, dahil siguradong makakabuo na naman sila ng ikatlong anak.

Pero kaloka lang na pati mga yakman ay tumambay rin sa Instagram ni Sarah. Mababasa nga ang mga nakakabaliw na mensahe ng mga kalalakihan, na karamihan ay mga foreigner, na bet nila ang kaseksihan ni Sarah.

Hindi ko na lang sinulat ang mga mensahe nila dahil ang iba ay nakababastos talaga. Pero, isa lang ang ibig sabihin noon, na si Sarah, ay maalaga talaga sa kanyang katawan, kaya naman bet na bet pa rin siya ng mga boylet.

Alden suki ng swab test

Isa si Alden Richards sa mga Kapuso star na sumabak nang muli sa pagte-taping sa ilalim ng new normal. Kabilang si Alden sa star-studded cast ng pinakabagong drama anthology ng GMA-7 na ‘I Can See You’. Makakatambal niya para sa unang installment na ‘Love On The Balcony’ si Jasmine Curtis-Smith.

Inamin ni Alden na nanibago siya sa unang acting project matapos ang ilang buwan na community quarantine.

“First project shoot ko since March. So, sobrang iba talaga.”

Idinetalye rin ni Alden ang pinagdaanan nilang preparasyon bago mag-taping para maging handa habang nasa set.

“’Yung mga preparation prior to tapings nag-iba rin. Swab testing, tapos health monitoring. On the set, health monitoring pa rin. After nung taping namin, ‘yung last day, nag-antigen swab kami.”

Dagdag pa ni Alden, “’Tapos lahat hindi ko nakita ‘yung mukha. Lahat naka-mask, lahat naka-face shield. So, new environment.”

Makakasama sa ‘Love On The Balcony’ sina Pancho Magno, Denise Barbacena, at Shyr Valdez. Mapapanood ang unang installment ng I Can See You, sa ilalim ng direksyon ni LA Madridejos, ngayong September 28 na sa GMA Telebabad.

‘Saging’ ni Piolo bet tikman ng mga fan

Kung tulad ni Piolo Pascual ang ‘farmer’ sure akong hindi mahihirapan ang mga tindera na ibenta ang mga produkto niya. Aba, sa mga pinu-post ni Piolo sa kanyang Instagram story, ng mga gulat na tulad ng okra, saging, na siya mismo ang nagtanim, at nag-ani, marami na agad ang bumibili, ha!

Hindi lang ako sure kung ‘for sale’ ang mga saging, okra ni Piolo, dahil wala kasi siyang sinasagot sa mga nagi-inquire sa kanya. Pero, sa tingin pa lang kasi, sobrang sarap na, dahil super green, at halata mong alagang-alaga talaga sa dilig.

Marami ngang nai-inspire si Piolo na magtanim na rin, dahil sa mga sariwang gulay na naha-harvest niya sa kanyang bakuran. At wish talaga nila, matikman ang mga saging, okra ni Piolo, kesehodang gumastos sila sa pagpunta sa Batangas, para makasama ito sa pag-ani.

Well, magandang impluwensiya nga si Piolo, na bukod sa pagtatanim, ang pagbuboksing, gym, takbo, ang ginagawa niya, na sabi nga nila, kahit may edad na si Piolo, macho a tuwapo pa rin.