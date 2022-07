Sarah kaakit-akit ang pagkembot

Sabay-sabay na nag-trending nga sa Twitter ang mga #SarahGIsBack, #SarahGeronimo, #SarahASAP, at inabangan talaga ng madlang pipol ang pagbabalik ng misis ni Matteo Guidicelli sa ABS-CBN.

Matagal na ngang nasasabik ang mga fan sa pagbabalik ni Sarah Geronimo sa telebisyon, at sa Kapamilya channel. Marami nga kasing bulung-bulungan noon na kesyo sa Kapuso Network na mapapanood si Sarah.

“I’m finally back home, of course only here in ABS-CBN!” sabi ni Sarah.

“Mga Kapamilya, ka-A2Z at Kapatid, na-miss ko kayo. Sana na-miss niyo rin ako. Maraming-maraming salamat po sa aking mga Kapamilya in ABS-CBN, Viva, and of course sa ASAP family ko.

“Salamat sa lahat ng aking mga co-performers and of course sa lahat ng Popsters na talaga namang matiyagang naghintay. From the bottom of my heart, maraming- maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.

“Now, I am finally back home, of course only here in ABS-CBN. Samahan niyo po akong muli as I once again share my music. Ito ang Sarah G Specials only here on ‘ASAP Natin To’!” chika ni Sarah.

Well, pare-pareho nga ang napansin ng mga fan kay Sarah, na mas naging hot siya ngayon, na hindi na nga nangingiming kumembot-kembot, mang-akit sa harap ng kamera. (Dondon Sermino)