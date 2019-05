Sarah ipapareha sa aso

Masusubukan kung taglay pa rin ni Sarah Geronimo ang lakas ng hatak niya sa box-office sa bago niyang movie project na gagawin sa taong ito.

Sa pelikulang “Unforgettable” na sasamahan din nina Ms. Gina Pareño, Meg Imperial, Yayo Aguila ay walang leading man ang Popstar Princess.

Sa balitang nasagap namin, isang aso ang makakasama ng buong cast. Naka-post sa Instagram ni Ara Mina ang mga photo nila ng buong cast.

Sa text message ko kay Ara, sinabi niyang walang leading man na nakasama sa story confe-rence nila.

Ang huling pelikulang ginawa ni Sarah ay ka-team up sina James Reid at Xian Lim, ang “Miss Granny” na kumita sa takilya.

At sa natatandaan ko, lahat ng pelikula ni Sarah ay may leading man siya. Laging may pampakilig ang actress-singer-concert artist sa kanyang mga fan.

Ngayon malalaman kung may karisma pa talaga si Sarah sa kahit anong klaseng movie ang gagawin niya.

Ang posibleng magbigay ng appeal sa project ay ang mag-asawang Jun Lana at Perci Intalan na magdidirek ng pelikula.

Winwyn magtatayo ng eskuwelahan

Matutupad na ang pangarap ni Winwyn Marquez na maging isang teacher. Naka-post sa Instagram niya ang photo na naka-gra-duation toga siya habang hawak ang kanyang academic certificate mula sa Southville International School and Colleges.

Nakasaad sa caption ang desisyon ni Winwyn na magturo ngayong lisensyado na siyang guro.

“@southville_is touched my life & now it’s my turn to touch the lives of other people through teaching. It has always been a dream of mine to become a teacher & now I’m a step closer. Always be curious. There’s a lot to learn about the world,” sabi ni Winwyn.

Kasunod ng mensahe ang mga nakuha nitong achievements: BSBA Major In M­arketing (SBCA) 2012, Reina Hispanoame-ricana 2017 at ngayon ay Tea-cher’s Certificate Program (SISC 2019).

Nais ni Winwyn na magtayo ng sariling eskuwelahan.

Heart jackpot sa tandem kay Hollywood actor

Pina-excite na naman ni Heart Evangelista ang kanyang mga tagahanga nang mag-post siya ng larawan kasama ang isang sikat na Hollywood actor na si Armand Assante.

Kasalukuyang nasa China si Heart, at sinabi niya sa caption na mayroon silang proyektong gagawin.

“What an honor it is to work alongside such talented people like @armandassante.official. Let’s do this!” sabi ni Heart.

Hindi pa man sinasabi ni Heart kung anong project ito, kinu-congratulate na agad siya ng kanyang mga fan.

Well, jackpot naman talaga si Heart sa Hollywood actor na ito, noh!