Sarah game sa bugbugan kina Anne, Cristine

Ang sweet ni Richard Gutierrez na inilipad ang misis niyang si Sarah Lahbati sa Siargao para mag-celebrate ng kanilang anibersaryo sa kasal.

Di ba nga, hindi natuloy ang bonggang kasal nila noong 2020 dahil sa pandemya. Pero, itinuloy pa rin nila ang simpleng seremonya (civil wedding).

At ganun kabilis ang panahon, dahil isang taon na nga `yon. Kaya nga bilang nag-Siargao sina Sarah at Chard para sariwain ang pagmamahalan.

Anyway, ngayong pumirma uli ng kontrata si Sarah sa Viva Artist Agency, plano niyang gumawa ng mga pelikula at teleserye.

“Ready to work na ako. Excited to work again,” sabi niya.

Hindi raw magiging problema ang lock in taping sa kanila ni Richard.

“Alam natin na lock in taping ang ginagawa ngayon, so i-schedule lang in a way may maiiwan sa mga bata. Very hands on ako sa kids.

“Walang problema kay Chard, basta pag natapos na siya sa ‘Ang Probinsyano’, then ako naman magti-taping, para may kasama ang kids,” sabi ni Sarah.

Bet ni Sarah na sumabak sa bakbakan o mga action genre. Si Angelina Jolie raw ang peg niya. Katunayan, nagbi-brainstorming nga raw sila madalas ni Chard para sa posibleng pelikula na gawin niya.

“Gusto kong gawin mga ginagawa niya. Gusto kong maging kagaya niya. Maybe a superhero na puwedeng maging inspiring sa mga Filipino, especially now na marami tayong problema,” sabi ni Sarah.

Anyway, sa mga nagtatanong kung kailan matutuloy ang kasal nila ni Chard, hindi pa raw niya alam, pero tuloy pa rin daw `yon.

“Napaka-uncertain ng times natin ngayon. Iniisip ko na lang na lucky tayo na healthy tayo lahat. But of course, I still wanna wear my wedding dress. Hopefully pag okey na tayo lahat,” sabi ni Sarah.

Well, dahil nauna na sina Anne Curtis at Cristine Reyes sa genre na bugbugan, at sa itsura ng katawan ni Sarah ngayon na puro abs din, no doubt, game na game siya sa bugbugan sa dalawa. (Dondon Sermino)