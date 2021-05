Sarah bet makasama sa movie ni Mario Maurer

Walang kupas si Mario Maurer! Ang guwapo! Ang fresh pa rin talaga.

Si Mario nga ay Thailand Superstar, na paborito talaga ng maraming Pilipino, dahil sa mga pelikula, teleserye niyang ginawa na pinalabas dito sa Pilipinas.

Nakailang balik na rin si Mario sa Pilipinas para pasayahin ang kanyang mga Filipino fan. At heto nga, muli na naman siyang humarap sa mga Pinoy, dahi kinuha nga siyang endorser ng TnT (Talk n Text), kasama pa ang dalawang guwapong artista sa Thailand, sina Nonkul Chanon, Gulf Kunawut.

At jackpot din si Sue Ramirez dahil kasama nga niya ang tatlong sikat na artista sa Thailand sa commercial na ito ng TnT na may temang #TnTKiligSaya, #TnTCon2021.

Anyway, tandang-tanda pa rin ni Mario ang mga salitang ‘kilikili’ at ‘gutom ako’ na tinuro sa kanya ng mga nakasama niyang artista noon dito sa Pilipinas.

Hindi rin niya malimutan ang ‘balut’ na binalak daw ipatikim sa kanya noon.

“I will never ever try it again!” sabi ni Mario na umaming umiyak pa raw siya noong makita ang balut, lalo na ang sisiw sa loob ng itlog.

Nag-react din si Mario sa chika na fan na fan siya ni Miss Universe 2020 Rabiya Mateo, na lumalaban nga ngayon sa Miss Universe 2020 sa Florida.

“I heard that, she said that she’s a fan of mine. I’m happy! I wish that I could meet her. I wish her to have a good life!” sabi ni Rabiya.

Siyempre, puring-puri rin ni Mario si Sarah Geronimo na alam niyang super husay kumanta talaga.

“I like to work with Sarah,” sabi pa ni Mario nang tanungin kung sino sa mga artistang Pinoy ang gusto niyang makatrabaho, kapag natapos na ang pandemic.

Bukod kina Mario, at Sarah, kasama rin na endorser ng TnT sina Sue Ramirez, pati na ang dalawa pang Thai Superstar na sina Nonkul Chanon, Gulf Kunawut.

Para naman sa dalawang guwapong aktor, ang mga pagkain nga na bet nila ay ‘taho’ at ‘balut’. At paborito nila ang mga linyang ‘Bet kita’ at ‘Ikaw na’.

Well… (Dondon Sermino)