Sara, Vilma, Isko bet sa 2022

KASUNOD ng pagkapanalo bilang presidente at bise presidente ng Amerika nina Joe Biden at Kamala Harris ay naging usap-usapan rin ang politika sa bansa partikular ang presidential election sa 2022.

Isa sa umingay na pangalan ay si Presidential daughter Davao City Mayor Sara Duterte.

Isang netizen ang nag-post sa Twitter na may kasama pang litrato ng presidential daughter kung saan binanggit nito ang halalan sa 2022.

“On 2022, the nightmare of F****** oppositions continue,” tweet ni @darkgloomysky. “The f****** oppositions are threatened and terrified of the power my queen holds,” dagdag pa ng netizen.

Sang-ayon si Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin Jr. na isang malaking bangungot para sa oposisyon ang nalalapit na presidential election sa 2022 dahil sa posibleng pambato ng administrasyon na si Mayor Sara.

Sa mundo naman ng showbiz ay nangibabaw naman ang pambato nila sa presidential election na sina Vilma Santos at Isko Moreno.

“Sabi ng iba, Vilma (Santos)-Isko (Moreno) sila. But I doubt naman kung tatakbong presidente si Ate Vi o tatakbo kaagad sa higher position si Mayor Isko,” reaksyon umano ng celebrity na nakapanayam ng showbiz columnist na si Jun Lalin.

Naunang sinabi ni Inday Sara na sa 2021 siya magkakaroon ng desisyon sa kung tatakbo ba siya sa pagkapresidente sa 2022.

Makailang ulit nang sinabi ng Pangulo ang payo sa anak na huwag nang tumakbo sa pagkapresidente gayong marami aniyang problemang kinahaharap ang bansa at maraming insulto na matatamo ang anak sakaling manalo.