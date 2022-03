Sara sa kababaihan: Huwag hayaang maliitin

Hinamon ni vice presidential candidate at Davao City Mayor Sara Duterte ang kababaihan na labanan ang gender bias at huwag pumayag na tingnan ng mababa dahil sa kanilang kasarian at edad.

Sa kanyang pagharap sa iba’t ibang sectoral group sa Marymount Academy Gym, BF Homes, Parañaque, City sinabi ni Duterte na hindi dapat pumayag ang mga babae na maliitin dahil sa pagiging babae at kanilang edad.

“Ang pinakaimportante po sa lahat ay kung ano ‘yong iniisip ninyo at kung ano ‘yong nasa puso ninyo. ‘Yan ang mahalaga — you as a person, and not you because of your gender,” sabi ni Duterte.

Inamin ni Duterte na naging isang hamon sa kanya ang pagpasok sa politika na dominante ng mga mas matatandang lalaki.

“Usually, hindi sila nakikinig dahil bata ako, dahil babae ako. Pero I did not let that define me as a person. And of course, hindi ko pinayagan na maging hadlang ‘yan sa aking pagtatrabaho doon sa siyudad ng Davao,” sabi ni Duterte.

Sa kanyang panunungkulan sa Davao City, isinulong ni Duterte na maproteksiyunan ang karapatan ng kababaihan at mga bata at ipinatupad ang Women Development Code na naglalayong kilalanin ang karapatan ng mga babae, halaga at dignidad.

Ang kasarian umano ay hindi dapat na maging basehan ng kakayanan ng isang tao na mamuno kundi ang mga nagawa na nitong pagseserbisyo sa publiko.

“On behalf sa lahat ng kababayan natin na nagbe-benefit po sa pagtatrabaho ninyo sa iba’t ibang opisina at institusyon dito sa ating bansa, nagpapasalamat po kami sa inyo sa inyong hard work and dedication sa inyong trabaho,” dagdag pa ni Duterte. (Billy Begas)