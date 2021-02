Sara run tarp walang sablay – Comelec

INIHAYAG ni Commission on Elections (Comelec) Commissioner Rowena Guanzon na wala siyang nakikitang mali sa mga tarpaulin na may malalaking letra na nakasulat na hinihimok ang anak ng Pangulo at Davao City Mayor Sara Duterte na tumakbo sa pagka-pangulo sa 2022.

Gayunman, sinabi ni Guanzon na babalikan niya ang panuntunan ng Comelec matapos maglitawan ang mga tarpaulin ng “Sara, Run, Sara” sa iba’t ibang lugar hindi lamang sa Lungsod ng Davao kundi pati na rin sa Metro Manila.

“Advertisements or posters of potential candidates are not violations because it is not election period. Will revisit the rules @COMELEC,” sabi ni Guanzon sa kanyang Twitter.

Samantala, sinabi ni Comelec spokesperson James Jimenez, bagaman ang mga tarpaulin ay nagtataguyod ng pagkapanalo ng isang posibleng kandidato, ito ay ‘babagsak’ sa ligal na kahulugan ng pangangampanya.

“Those tarpaulins do seek to promote the electoral win of Mayor (Sara) Duterte, but she herself isn’t a candidate yet. This means that although many would consider it a form of campaigning, it would actually fall short of the legal definition of campaigning, let along premature campaigning,” sabi ni Jimenez. (Mina Navarro)