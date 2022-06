Sara pinatrabaho ROTC sa Kongreso

Umaasa si Vice President-elect Sara Duterte na maisasama sa legislative agenda ng papasok na Marcos administration ang panukala na buhayin ang mandatory Reserve Officer Training Corps (ROTC).

Sa isang press conference, natanong si Duterte kaugnay ng nauna na nitong pahayag sa pagbabalik ng ROTC.

“Executive and legislative agenda will be decided between the President and Congress, so I hope that it will be included,” sabi ni Duterte.

Ayon kay Duterte mayroong mga inihaing panukala sa Kongreso kaugnay nito “so sana masali s’ya.”

Sa pagtatapos ng 18th Congress ay mapupunta sa archive ang lahat ng panukala na hindi natapos iproseso para maging batas.

Ang mga panukala sa pagbuhay ng ROTC ay kailangang ihain muli sa 19th Congress at sumailalim sa proseso ng paggawa ang batas. (Billy Begas)