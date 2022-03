Sara mas bet mag-ikot kesa debate

Pinanindigan ni presidential candidate Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio ang kanyang desisyon na huwag lumahok sa anumang debate para sa nalalapit na eleksiyon.

Sa halip ay ibubuhos niya umano ang kanyang oras sa pag-iikot at personal na pakikipag-usap sa mga tao.

“I’ve already decided that I will do this campaign without joining debates. Iniiwan ko na po `yan sa lahat ng ating mga kababayan ang pagdesisyon sa pagpili sa vice president na ganito po `yong aking direksyon sa kampanya,” ayon sa alkalde matapos ang kanyang pagharap sa multi-sectoral group sa BF Homes, Parañaque.

Subalit nilinaw din ni Duterte na sakaling magkaroon man ng pagbabago sa kanyang desisyon ay agad niya itong ipapaalam ngunit sa ngayon ay nakatuon siya sa kanyang pag-iikot.(Eralyn Prado)