Sara hinarana ng endorso ni Willie

Idinaan ng aktor na si Willie Revillame sa isang harana gamit ang sinulat niyang kanta ang pag endorso kay Lakas-CMD Vice Presidential candidate at Davao City Mayor Sara Duterte.

Sa programang Wowowin na Cebu City kamakalawa ng gabi naganap ang pag-endorso ng aktor.

Bago hinarana ng aktor ang alkalde gamit ang sinulat niyang kantang may pamagat na “Ikaw na nga” ipinakita ang isang maikling video message mula kay Pangulong Duterte na nagbigay ng payo sa anak, na nagsasabing “Day, be true to your country. Work hard for the people. The rewards may be are there in heaven. Trabaho ka lang. I love you.”

Bahagi ng lyrics sa kantang ‘Ikaw na nga’ ay mga katagang “Inday Sara ang siyang kailangan ng bayan/ang siyang magbibigay ng saya, ng ngiting kay tamis sa kanino man/Inday Sara ang siyang ilaw ng tahanan/sa piling mo, matatagpuan bukas na kay ganda sa ating bayan/Sara, ikaw na nga.”

Matapos ang pangharana ipinaabot nito sa alkalde ang kanyang kahandaang tumulong sa paglingkod nito sa mamamayang Pilipino. (Eralyn Prado)