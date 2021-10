Sara for president milagro – Baste

Duda si presidential son at Davao City Vice Mayor Sebastian ‘Baste’ Duterte na magbabago pa ang isip ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio at tumakbo ito bilang pangulo sa 2022.

Kahapon ay naghain si Baste ng certificate of candidacy (COC) para muling tumakbong bise alkalde ng Davao City at inusisa siya hinggil sa tunay na plano ng kanyang kapatid sa 2022 national elections.

“If you want to continue what you are doing, it’s up to them. Maybe something miraculous will happen but I doubt it,” pahayag ni Baste.

Samantala, dedma si Mayor Sara Duterte-Carpio sa palutang ni Pangulong Rodrigo Duterte ng tambalan nito at Senador Bong Go sa 2022 national elections.

“No comment,” tugon ni Duterte-Carpio nang hingan ng reaksiyon ng Politiko sa tambalang lumutang kasunod ng paghahain ng certificate of candidacy sa pagka-bise presidente ni Go kamakalawa kasama si Pangulong Duterte.

Matatandaang naghain din nitong Sabado si Mayor Sara ng COC para sa kanyang reelection.

Sa isang ambush interview kay Duterte ay sinabi ni Duterte na si Duterte-Carpio ay tatakbong president sa 2022 at katambal nito si Go.

“Sara-Go na ‘yan,” ani Duterte sa kumalat na video.

Kaya naman marami ang umaa¬sang magbabago pa ang isip ni Mayor Sara sapagkat pwede pang magkaroon ng substitute candidate bago ang Nobyembre 15. (Prince Golez/Mark Joven Delantar)