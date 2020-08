Sara Duterte sasampolan bonggang kasal sa Davao

Determinadong parusahan ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang nagsagawa ng grand wedding sa kanilang lugar sa kabila ng COVID-19 pandemic.

TInatansang umabot sa 40 ang guest para sa naturang kasalan, kung saan mayroon umano dito ang nagpositibo sa new coronavirus.

Batay sa Executive Order 25 na kanyang nilabas noong Abril, pinagbabawal ang pagtitipon para sa selebrasyon na may higit 25 katao.

“Kinausap na ang organizer na, ‘Look, what you are planning is really, ah, yung delikado yes, risky because it can possible be a source of spread sa infection sa COVID-19,” saad ng presidential daughter.

Hindi nilahad ni Inday Sara ang pangalan ng kinasal, ngunit batay sa mga report ay mula umano ang mag-asawa sa prominenteng pamilya.

Dahil sa naturang kasal ay pinag-utos na ng alkalde ang massive contract tracing sa Davao City health office para mapigilan ang posibleng pagkalat ng virus.

Pinaiimbestigahan na rin ni Sara kung ano-ano ang mga health protocol na nalabag para mapanagot ang mga dumalo sa kasal.

“I-remind lang natin lahat na every time you violate health protocols, you kill another person,” aniya pa.