Sara dedma sa Ro-Sa

Dedma na si LAKAS-Christian Muslim Democrats (CMD) vice presidential candidate at Davao City Mayor Sara Duterte sa patuloy na pagpapareha sa kanya sa ibang presidential candidate partikular kay Vice President Leni Robredo na tinawag na Ro-Sa (Robredo-Sara) tandem.

Muling iginiit ni Duterte sa isang interview na tulad umano ng nauna niyang sinabi na wala siyang ibang presidente at katambal sa darating na halalan kundi si dating Senador Bongbong Marcos Jr. at mananatili umano itong buo.

Gayunpaman, ayon sa alkalde, “Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga kaibigan at supporter sa suporta nila sa aking candidacy, and I continue to call on everyone na suportahan ang UniTeam ni Bongbong Marcos and I continue to res¬pect the choices that are made by my friends and supporters.”

Ang grupo ni Duterte na UniTeam ay nangangampanya kahapon sa Carmen, North Cotabato na kung saan dala pa rin ng alklade ang kanyang mensaheng pagkakaisa.

“Ang UniTeam, we continue to campaign sa lahat ng areas ng ating bansa and we continue to reach, try to make, we continue to make the message of unity… patuloy namin na ikinakampanya ang mensahe ng pagkakaisa sa buong bansa,” dagdag ni Duterte. (Eralyn Prado)