Sapol ng monkeypox isolate agad

HINDI umano maaring gamutin sa bahay ang isang pasyenteng pinaghihinalaang may monkeypox.

Ito ang inihayag ni Dr. Jose Rene De Grano, presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines, Inc. (PHAPI).

“Hindi po puwedeng sa bahay iyan pagka talaga pong suspect [monkeypox case]. Suspek po ng monkeypox ay kailangang i-isolate siya sa isang area,” ani De Grano.

“Kung talagang monkeypox ‘yan, kung maaari, huwag munang iano sa bahay at baka mas dumami po,” dagdag ni De Grano.

Ang pahayag ay ginawa ni De Grano matapos mabatid na may unang kaso na ng monkeypox sa bansa na dumating noong Hulyo 19.

Sinabi ni DOH Undersecretary Dr. Beverly Ho na ang pasyente ay nanggaling sa bansa na may monkeypox at nasuri lamang noong Hulyo 28.

“The case has been discharged well and is undergoing strict isolation and monitoring at home,” ani Ho kung saan mayroon itong 10 close contact pero hindi kinakitaan ng sintomas.

Sinabi pa ni De Grano na marami pang isolation areas sa mga ospital na maaring paglagyan.

“Pero ‘pag ganitong klase na — medyo bago kasi ito — gusto nating matiyak na talagang monkeypox ba talaga ito and then kailangang i-isolate natin nang sa gayun ay maibigay natin ang proper treatment,” dagdag ni De Grano. (Juliet de Loza-Cudia)