Sapol ng COVID variant mas dumami sa NCR

Nadagdagan pa ang na-detect na COVID-19 variant sa isinagawang pagsusuri sa mga sample ng University of the Philippines-Philippine Genome Center (UP-PGC).

Mula sa 752 sample na sinuri noong nakaraang linggo, 642 pang katao ang natagpuang dinapuan ng tatlong bagong COVID-19 variant na meron sa Pilipinas.

Batay ito sa ulat ng Department of Health (DOH), UP-PGC, at UP-National Institutes of Health kahapon.

Sa nasabing bilang, may 351 dagdag na nagpositibo sa South Africa variant, 266 sa United Kingdom variant at 25 sa Philippines variant.

Wala namang bagong kaso ng Brazil variant na naitala sa bansa.

Pinakamataas na kaso ng bagong variant ay mula sa National Capital Region (NCR) na nasa 354 habang ang Region IV-A o Calabarzon ay nasa 83.

Samantala, as of April 9, ay 1,503 na ang kabuuang bilang ng mga dinapuan ng bagong COVID-19 variant sa bansa, kasama na ang 109 aktibong kaso, 521 nakarekober at 12 nasawi. (Juliet de Loza-Cudia/Riley Cea)