Sapilitang booster shot namumuro sa IATF

Posibleng ihayag na sa susunod na linggo ang desisyon kung idadagdag ang booster shot para makonsiderang fully vaccinated na ang isang indibiduwal.

Ayon kay Department of Health (DOH) Secretary Francisco Duque III, pinag-uusapan na ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) at mga vaccine expert ang naturang bagay.

“Hopefully by next week. Talaga naman kailangan ng booster, ang problema lang nating `yong policy na isama siya sa completed vaccination,” ani Duque.

Una nang inirekomenda ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion na ikonsiderang fully vaccinated na ang isang indibiduwal kapag nabigyan na rin ito ng booster shot.

Naniniwala naman si Duque na papayagan ang rekomendasyon ni Concepcion.

“Malamang i-allow `yan kasi gusto natin na ang proteksyon na taglay ng bakuna ay mas mahaba at mangyayari lang ito kung may booster,” giit ni Duque. (Juliet de Loza-Cudia)