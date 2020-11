Sapat na medical allowance ng mga guro dapat magpatuloy sa 2021

Bilang frontliners sa pagpapatuloy ng edukasyon, isinasakripisyo ng mga guro ang kanilang kaligtasan at kalusugan, kaya dapat ay hindi sila napagkakaitan ng anumang uri ng suporta na maaari nating ibigay sa kanila.

Kailangan nating tiyakin na tuloy-tuloy ang suportang pang-medikal na ibinibigay sa ating mga guro para patuloy na maitaguyod ang kanilang kapakanan.

Bilang Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, nais bigyang diin ng inyong lingkod na dapat manatili ang medical benefits ng mga guro at maglaan ng pondo para dito sa panukalang national budget ng bansa sa susunod na taon.

Mas mataas ang panukalang pondo para sa Department of Education (DepEd) sa susunod na taon kung saan mula sa P552.9 bilyon ngayong taon, nais itong gawing P605.74 bilyon sa 2021.

Ang isa pang nais nating masiguro ay ang pagpapatupad ng Magna Carta for Public School Teachers o Republic Act No. 4670 na layong i-angat ang antas ng pamumuhay at kapakanan ng mga guro. Lumalabas na wala pang kalahati o 40 porsyento lamang sa mga probisyon ng naturang batas ang ganap na naipatutupad. Kung kaya’t inihain ng inyong lingkod ang Senate Resolution No. 522 upang mariing siyasatin ang pagpapatupad ng Magna Carta o rebisahin ito kung kinakailangan.

Kabilang sa mga probisyon ng naturang batas ay ang libreng check-up para sa mga guro bago sila magsimulang magturo at taunang pagpapagamot nila kung sila’y magkasakit.

Mandato rin ng Magna Carta na hindi dapat lumalagpas sa anim na oras sa isang araw ang pagtuturo ng mga guro. At kung kailanganin man nilang magsagawa ng mga tungkulin na labas sa kanilang normal na gawain sa paaralan, dapat silang bigyan ng karagdagang bayad.

Itinalaga rin ng batas ang pagbibigay ng special hardship allowances para sa anumang maranasan nila kaugnay ng kanilang trabaho. Isang halimbawa nito ay ang hirap ng pagko-commute kung nakatira sila malayo sa lugar ng kanilang trabaho.

Importante na ating masiguro na kampante ang ating mga frontliners sa sektor ng edukasyon. Sa pamamagitan ng wastong pagtutok sa kanilang kapakanan, maipapakita natin ang pagbibigay-pugay para sa lahat ng kanilang mga sakripisyong hindi matatawaran at dapat na kilalanin, lalong hindi dapat abusuhin.