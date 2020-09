SAP sa 18M pamilya ilalaban ng Senado

Para mapagaan ang epekto ng COVID-19 pandemic sa mga Pinoy at mapigilan ang lalo pang pagdarahop ng ilan, nangangako si Senate Minority Leader Franklin Drilon na isusulong nila sa Senado na magkaroon ng pondo para social amelioration program (SAP) sa panukalang P4.5 trilyong national budget sa 2021.

“Ang kailangan ngayon ay tulong – walang pagkain, walang trabaho. Mas dumami ang pamilya na mas mahirap ngayon dahilan sa pandemic. We should therefore continue the SAP,” pahayag ni Drilon sa panayam sa dwIZ noong Sabado.

Ang tinunutukoy ng senador ay ang ayuda na ibinibigay sa mahit 18 milyong pamilyang Pinoy na labis na naapektuhan ng pagpapatupad ng enhanced community quarantine.

Para kay Drilon, ang cash aid na P5,000 hanggang P8,000 sa mahihirap na pamilya n naapektuhan ng pandemya ay dapat magpatuloy pa sa susunod na taon.

“The way I see it, the proposed 2021 budget basically leaves the poor to fend for themselves. If we do not increase the allocation for the social services sector, then poverty could be even worse next year,” sabi ni Drilon sa isang statement.

“We will be wasting away years of strategies to end poverty. We were winning the war against poverty before the pandemic. We can still win it by providing more meaningful assistance to the poor,” dagdag nito.

Ginawa ni Drilon ang panawagan kasunod nang pagkadiskubre ng P469 bilyong lump-sum appropriation sa National Expenditure Program (NEP) na inilagak sa iba’t ibang infrastructure project ng ilang kongresista.

“What we need is direct and immediate government assistance through the SAP. Ang sabi nga aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo,” sabi ni Drilon. (Dindo Matining)