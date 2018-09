Sanya palaban sa bastusan kay Derrick

Makatotohanan ang lampungan sa kama, ganiyan ang reaksiyon ng mga nakapanood ng ilang eksena na ‘yon nina Sanya Lopez, Derrick Monasterio, sa pelikulang Wild and Free ng Regal Films.

Kakaibang Derrick, Sanya nga ang masasaksihan nga­yon, pareho-pareho na silang palaban sa hubaran, at harutan sa kama. Sa sobrang palaban, naging wild na nga ang dalawa sa kanilang mga love scene.

“Hinanda ko na ang sarili ko dito, gustong-gusto ko ‘yung natututo ako and nagi-improve,” sabi ni Sanya.

Naging kumportable nga raw siya kay Derrick sa shooting nila, kaya i­binigay niya ang lahat.

“Okay ako kay Derrick kahit anong gawin at pag-usapan namin. Kahit dirty talks I can discuss with him because we are both naughty, we are both wild and free.

Matagal na kaming magkakilala at mas nagkakilala pa kami,” say pa ng sister ni Jak Robert.

Well, panoorin niyo ang Wild and Free, at siguradong mabubuhay ang mga ugat niyo, sa mga sariwang katawan nina Derrik, Sanya.

Bianca, Kyline nag-away dahil kay Manolo Pedrosa

Magkaaway raw sina Bianca Umali at Kyline Alcantara dahil sa isang lalake?

At si Manolo Pedrosa nga raw, na bagong lipat sa GMA ang pinag-aawayan ng dalawa.

Well, bago magtatalak ang iba, sa episode kasi ng Daig Kayo ng Lola ko ngayong gabi, conjoined twins ang role ng dalawa, bilang sina Emma and Ella, at si Mark/Mike nga ang pinag-aagawan nila.

Sa episode ngayong gabi, naghiwalay na nga ang kambal, at bigla na lang ay sinampal ni Emma si Mike. Walang idea si Mark kung bakit at kung sino si Emma.

Nag-alala si Ella at hinanap niya si Emma. At dito nga nalaman ng mga magulang nila na hindi na sila magkasama o magkadikit pa.

Anyway biglang na-realize ni Emma na may kakambal si Mark, si Mike nga. Na totoo nga, at doon nila na-realize na wala silang dapat pag-awayan.

At siyempre, nauwi sa pagpapatawad ang lahat. At nakalaya na rin sila sa sumpa.

Sharks photog pararangalan ni Dingdong

Sa Amazing Earth ngayong gabi ipakikita ni Dingdong Dantes ang mga eksena sa An­tarctica, na tinawag na the least habitable place in our planet.

Sa “Underwater Buffet,” the abundance of shrimp-like crustaceans called krill in the summer months provide sustenance to other creatures such as whales, seals, and fish like the Antarctic herring. As schools of herring converge, humpback whales employ a crafty method to entrap them.

Learn more about the the stunning technique used by Orcas or killer whales in catching fish, and how Emperor penguin chicks hunt for nourishment in “Tara, Let’s Eat!”

“Sa Kuko ng Peligro” presents the risks faced by a colony of penguins as predatory Skuas hover over them. Likewise, the life of Weddell seals are put in peril as the summer sun sets and a powerful wind called katabatic comes storming down the icy mountains.

What happens when male Emperor penguins perform the herculean task of protecting its young for four months while the female of the species hunt for food? Find out in the touching story of sacrifice and survival in “Ang Tatay Kong Nanay.”

At siyempre, may bago na namang pararangalan si Dingdong, ang isang photographer na mahilig kumuha ng mga larawan at video ng sharks, si Tofer Morales.

In his conversation with Dingdong Dantes, Tofer will share with us the challenges and perks of digital underwater photography.

Ang Amazing Earth ay dinirek ni Rico Gutierrez.