Sanya napa-ohhh sa bakat ni Derrick

Naniniwala si Will Devaughn na hindi lang tiningnan, kundi dinilaan pa ng mga tagahanga ni Derrick Monasterio ang kanilang cellphone screen sa nakalantad na bakat ng Kapuso actor.

Nagtanong si Will sa comment sa Instagram ni Derrick, kung sino sa mga netizen ang dumila sa kanilang mga phone screen, at umabot sa 40 ang nag-reply.

Marami sa mga comment ang nagbiro na kesyo hindi lang nila dinilaan, kundi sinubo pa nila, at ang iba ay kinain daw.

Natawag din ang atensyon ni Sanya Lopez sa sexy photo ni Derrick, at napa “Oy ohhh” ito.

Pero sa post ng aktor, sinabi niyang naka-alas sais (6:00) ang alaga niya, na ang ibig sabihin ay nakapailalim ito. Lalo tuloy naglaway ang kanyang mga tagahanga sa tweet niya.

“You want some more?” ang panunukso pa niya.

Zsa Zsa natakot sa pangingisda ng China

Nakaramdam ng takot si Zsa Zsa Padilla sa pag-angkat ng China ng mga isda sa West Philippine Sea.

Pinost nga niya sa IG ang balitang ito na… ‘Worse than invasion: China ships poach 240,000 kg of fish daily in PH seas, says group; the Philippines could face a fish shortage amid reports that as much as 240,000 kilos, or more than 280 tons, are illegally taken daily by chinese fishing vessels that had massed in the Philippine Sea, a grassroots environmental group said on April 15.’

“Nakapanghihina. Who’s stopping them? ‘The Chinese fishermen have been overfishing, depleting our marine resources’ said Villardo Abuene president of the Homonhon Environmental Rescue Organization, in a statement,” sabi ni Zsa Zsa.

Atasha Muhlach nilampaso si Maymay sa photo shoot

Kanya-kanyang paandar sa social media sina Atasha Muhlach at Maymay Entrata sa pagbalandra ng kanilang mga photo shoot para sa magkaibang fashion magazine.

Ipinagmalaki ni Charlene Gonzales (ina ni Atasha) ang sample ng mga larawan, video footage ng anak, na kuha sa pictorial nito para sa Metro Style.

Pinoste naman ni Maymay sa IG ang larawan na cover siya ng Mega Magazine.

Mistulang debutante at sosyal si Atasha sa mga damit niya. Lalong lumabas ang ganda niya. Kaya bilib na bilib si Charlene sa kagandahan ng kanyang dalaga.

Fashion model naman ang karakter na ipinakita ni Maymay sa kanyang larawan.

Bagamat, hindi pwedeng pagkumparahin ang concept ng photo shoot ng dalawa, pero lamang talaga sa itsura, ganda si Atasha kay Maymay.

Jayda, Francine nag-asaran dahil sa mga boylet

Nag-asaran sa Twitter sina Jayda Avanzado at Francine Diaz dahil sa mga international star na sina Tom Holland at Tom Ellis. Sinabihan ni Jayda si Francine na ‘epal’ nang mag-comment si Francine sa ‘good afternoon’ post ng young singer sa dalawang foreign star.

Bumuwelta naman si Francine sa reply kay Jayda na ito raw ang epal.

Kung saan-saan na napunta ang palitan ng tweet ng dalawa.

Nagtanong si Jayda kung marunong na bang magmaneho si Francine?

“Ay dapat pala mabilis, hindi ako na-inform racing pala to!” sagot ni Francine.

“Sige tumakbo ka na lang papasadahan ka na lang namin nila Tom pagsinundo na nila ako!” chika naman ni Jayda.

Siyempre, biruan lang ito ng dalawa. Tumawa lang si Jayda sa comment ng iba niyang follower.

Magkaibigan ang dalawa kaya hindi dapat patulan ng kanilang mga fan ang asaran nila. Katunayan may mga collaboration sa socmed sina Jayda at Francine.

Carmina nairita sa importora niya

Naloka si Carmina Villarroel nang matuklasan na mas sikat pa sa social media ang kanyang impostor o gumagamit ng kanyang pangalan.

Nag-tweet si Carmina ng screenshot ng account ng impostor niya na may profile name na ‘Carmina Villaroel-Legaspi’.

May dalawang profile picture ito na parehong kasama si Zoren at ang kambal nilang anak.

Makikita sa photo na may 1M (million) follower na ito.

Kaya tweet ni Carmina, “Hala! 1M (1 million) followers na siya. Buti pa siya. Wow again. This is not me!”

Pinayuhan si Carmina ng mga follower niya na i-report ito para ma-block ang pekeng account.

Kyline namatayan ng lola

Nagluluksa ngayon si Kyline Alcantara dahil sa pagpanaw ng kanyang Lola.

“It’s really hard to let you, Big Mama. Na-miss mo naman agad si Papa Ben. Enjoy there with him. I love you so much. You will forever be my inspiration. I miss you soooooo much. So much,” sabi ni Kyline.

October 2020 nang mag-post si Kyline sa Instagram ng black and white photo na kasama ang kanyang Lolo at Lola. Dito ibinalita ni Kyline ang pagyao ng kanyang Lolo.

Makalipas ang anim na buwan, ay sumunod namang binawian ng buhay ang kanyang lola.