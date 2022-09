Sanya matindi kilig kay John Lloyd

Grabe ang kilig ni Sanya Lopez, na natupad ang pangarap niya na makaeksena, makasama si John Lloyd Cruz, ha!

Noon pa man, kahit mukhang imposible, palaging kasama si Lloydie sa mga aktor na bet na bet ni Sanya. At hindi nga siya nabigo, dahil ang matagal na niyang hiling, binigay na agad-agad sa kanya.

Si Sanya nga ang naging special guest ni John Lloyd sa sitcom na ‘Happy ToGetHer’, ha! At sobrang special, dahil sabi ng mga faney, sa mismong bahay raw ni Lloydie nag-taping sina Sanya, at hindi lang sa studio, na nakasanayan na.

Si Sanya ang gumanap na Debbie sa buhay ni Julian. At tuwang-tuwa naman ang mga fan, lalo na at kitang-kita ang kaligayahan sa mukha ni Sanya.

Sabi nga ni gbxsn, “I remember sabi mo na gusto mo makatrabaho si Sir John Loyd, tapos ngayon ayan na nga, wow, well deserved mami!”

Sey naman ni snoopy1254o, “

Wow natupad din dream mo makasama isang pinakamagaling na actor John Lloyd Cruz good luck.”

“Mukhang maganda rin silang pagsamahin sa pelikula, ha! Ang laki ng potential. Why not? Ang galing na artista naman ni Sanya, bagay sa kanya si John Lloyd!” saad ni @melanie.

Well, lahat naman yata ng artista, bumabagay kay John Lloyd. At walang masama kung bigyan din ng pagkakataon ang SanLloyd, ha!

Bongga!

Vilma sabik nang hiramin baby nina Luis, Jessy

Dahil magiging first time lola nga si Vilma Santos, ngayon pa lang ay plano na niya kung gaano kadalas niyang hihiramin ang baby nina Luis Manzano, Jessy Mendiola, na si Baby Peanut.

“Super excited talaga ako friends, sa paglabas ng aming baby Peanut soon! Siyempre marami akong tanong sa parents ng aming baby, and they have questions for me also.

“Gaano ko kaya kadalas mahihiram si baby Peanut? Kaya naman watch niyo na ang aming fun Q&A session sa aking vlog, Vilmates! May cute game din kaming nilaro after,” chika ni Ate Vi.

Well, di ba nga, may kasabihan, na mas minamahal nang husto ng mga lola ang apo nila, kesa sa anak nila? Lahat yata ng lolang nakausap ko ay nagsasabing dapat ay sila ang mag-alaga sa mga apo nila habang bata pa.

Marami ring mga lola ang ini-spoiled talaga ang mga apo nila. Pero in fairness, karamihan sa mga bata na pinalaki ng mga lola ay ang babait.

Parang sina Richard Gomez, KC Concepcion, di ba?