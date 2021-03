Sanya, Gabby panalo sa rating

Tinutukan, pinag-usapan ng sambayanan ang world premiere ng ‘First Yaya’ nitong Lunes (March 15) kung saan tampok ang fresh and exciting team up nina Gabby Concepcion bilang President Glenn at Sanya Lopez bilang Yaya Melody.

Bukod sa nakamit ng serye ang third spot sa Philippine Twitter trends, nakapagtala rin ang First Yaya ng overnight NUTAM People rating na 23% mula sa tatlong channels (GMA-7, GMA Heart of Asia, at GTV) base sa data ng Nielsen Phils.

Bumuhos din ang positive feedback mula sa netizens na naantig ang puso sa kwento ni Yaya Melody.

“Just watched First Yaya’s pilot episode. The storyline looks so promising! The characters are all relatable. I started losing it when Gemrose and Melody played the “Ilong2x” game. Grabe na ‘yung iyak ko pilot episode pa lang! Already excited for tonight’s episode! #MeetTheFirstYaya.” (Dondon Sermino)