Sanya, Gabbi type ng ex-Kapamilya

Isang alumnus ng Pinoy Big Brother ang lu­mundag sa bakuran ng GMA. Napakagwapo ng bagong GMA Artist Center star na si Manol­o Pedrosa. Bagay na ba­gong leading man dahil sa matipuno at maamo nitong mukha.

Matagal na nawala sa mata ng publiko si Manolo dahil tinapos nito ang pag-aaral sa University of Asia and the Pacific. Bongga, ha! Nagtapos ito ng kursong Entrepreneurial Management at mukhang may balak siyang ipagpatuloy ang kanilang family business.

Ayon sa bagong Kapuso, gusto niyang makapareha sina Sanya Lopez at Gabbi Garcia. Aba, mahilig sa morena ha? Congratulations, Manolo!

Ai-Ai, Marian todo handa sa SPS

Bongga ang cast ng ‘Sunday PinaSaya’, huh. Gaya nu’ng ‘That’s Entertainment’ days ni Kuya Germs ay nagtatra­baho ang apat na grupo para sa kanilang anniversary competition. Kaya naman todo sa paghahanda sina Ai-Ai delas Alas at Marian Rivera.

At bilang pagdiriwang ng Sunday PinaSaya ng kanilang ikatlong anibersaryo, isang kanta ang handog nila para sa mga patuloy na sumusuporta sa programa. Ang ‘Puso Ng Saya: 1,000 voices’ ay may mensahe ng pasasa­lamat at pagmamahal sa mga Kapuso viewer na tumulong para maging number one Sunday noontime habit ng mga Pinoy ang SPS.

At para maging kaisa ang bawat Pilipino sa tagumpay ng show, inaanyayahan nilang mag-upload din ng video ang mga viewer mula sa buong mundo na kinakanta ang ‘Puso Ng Saya: 1,000 Voices’.

Kailangan lang nilang lagyan ng hashtag na ‘#SPS1000Voices’ ang ipinost na video para makita ng SPS at ang mga mapipiling video ay magi­ging bahagi ng ipalalabas nilang music video sa programa ngayong August 5.

Carmina ginawang taga-makeup ang anak

Masayang-masaya ang Legaspi twins na sina Mavy at Cassy dahil meron na silang opis­yal na tahanan sa showbiz.

Bilang mga bagong Kapuso, excited ang kambal na masubukan ang acting dahil noon daw ay nanonood lang sila.

Binalikan pa ng binatilyong si Mavy ang mga pa­nahong sumasama pa siya sa taping ng ‘Sis’, ang dating Kapuso morning show ng kanyang inang si Carmina Villaroel, “Ever since I was a young kid, I would always go with my mom to Sis. Also my dad, in their tapings. Growing up, I was always around here already. So right now, I’m just really excited to get things started and let’s see where things will go.”

Samantala, pasabog din si Cassy na sariling sikap ang make up sa contract signing! May talent si Cassy sa pagme-makeup at sa katunayan ay siya mismo ang nag-aayos sa kanyang ina. Bongga ‘di ba?

Siguradong aabangan ang mga future project ng kambal, at congrats sa pagiging bagong Kapuso!

David magiliw sa mga fan

Hindi na tinigilan ng Kapuso hunk actor na si David Licauco ang pagbibigay saya sa kanyang mga fan. Matapos mag-viral ang kanyang fishball date, ngayon ay pinakilig naman niya ang isang fan na naghintay sa kanya habang nagte-taping ng ‘Kapag Nahati Ang Puso.’

Ayon sa ibinahagi ng fan niyang si Krystel, hindi nito inasahang sasadyain talaga siya ng aktor para makapagpa-picture kasama siya. Dahil sa ginawang ito ni David ay mas napahanga si Krystel, at mas lalo duma­dami ang mga fan niya.

Nitong nakaraang Eddys Awards, may fan din na nag-abang sa kanya sa hotel kung saan ito ginanap at pinalapit niya ito sa kanya para makapag-picture sila.

Hindi nakapagtataka na malayo ang mararating ng Kapuso actor na ito dahil napaka-accommodating niya.