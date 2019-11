Santos, Tubid, Nabong sinuspinde ng San Miguel

IBINAGSAK na ng San Miguel Beer ang desis­yon sa players nilang nasangkot sa gulo sa praktis ng team noong Linggo sa Upper Deck sa Ortigas.

Ilang oras bago tinapos ng Beermen ang kampanya sa elimination round ng PBA Go­vernors Cup kahapon, naglabas ng statement ang team.

“The management of the San Miguel Beermen has decided to indefinitely suspend Arwind Santos, Kelly Nabong and Ronald Tubid, following a tussle that broke a team practice last November 17,” anang SMB.

Nakaligtas sa suspension si import Dez Wells, pero hindi sigurado kung ibabalik pa ito ng Beer.

Iginiit ng San Miguel na hindi nila kinukunsinti ang mga ganoong pangyayari at aksiyon ng players, kahit malayo sa mata ng publiko ang gulo.

“Basketball is a physical game where emotions can run high, but we believe that PBA players have to be held to a higher standard of professionalism and sportsmanship at all times,” dagdag ng team.

Mabigat din sa San Miguel ang desisyon, aminado silang makakaapekto ito sa paghahabol sa grand slam. Naisubi na nila ang Philippine at Commissioner’s Cups, ang season-ending conference title na lang ang kulang. (VE)