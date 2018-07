Santos, Ross siklab ang intensidad sa G2

Finals Game 3 ­bukas: (Smart Araneta Coliseum)

7:00 pm – ­Ginebra vs SMB

Series tied, 1-1

TAMBAKAN na ang laro pero hindi nawala ang intensidad ng San Miguel Beer, lalo nina Arwind Santos at Chris Ross sa Game 2 ng PBA Commissioner’s Cup ­Finals Linggo ng gabi.

Magkasunod na napatalsik sa playing court ng Smart Araneta Coliseum sina Santos at Ross higit 5 minutes pa sa 134-109 blowout win ng Beermen sa Ginebra na nagtabla sa series, 1-1. Itinakbo ng Gin Kings ang opener, 127-99.

Unang na-eject si Santos, napituhan ng flagrant foul 2 nang bigwasan ng balikat si Scottie Thompson. Bagsak ang Gin Kings guard, ilang sandali ring nanatili sa lapag bago dahan-dahang bumangon.

Samu’t sari ang reaksiyon sa social media, pinagbibintangan ng diehard Never Say Die fans si Santos na maruming maglaro, na malayo na nga ang SMB ay nananakit pa.

Labas ng court ang Enemy No. 1 ng Ginebra fans na si Santos, pero habang naglalakad ay nang-alaska pa nang itaas ang mga kamay ay sumenyas ng Spider-Man gamit ang mga daliri.

“Ang rules, above the shoulder tsaka closed fist (sa FF2),” paliwanag ni Santos, Spider-Man ng PBA dahil sa hilig maglambitin sa rim pagkadakdak. “Normal na sa amin ‘yun eh, ang tagal ko na naglalaro, ‘yung uunahin mo dito sa dibdib. Binigyan ako ng F2, okay lang ‘yun. Paubaya ko na lang sa mga coach namin ‘yun.”

Tumapos si Santos ng 14 points mula sa 3-for-5 shooting sa 3-point range, may four assists, three rebounds at two steals.

Segundo lang ang nakalipas, sa 5:03 mark ng fourth at lamang ang Beermen, 119-99, ay si Ross naman ang napatalsik nang mapituhan ng kanyang pangala­wang technical.

Nabangga ni Ross si Ginebra forward Joe Devance pagbaba matapos dumakdak. Nagsagutan ang dalawa, pinaghiwalay. Parehong napituhan ng ‘T’ ang dalawa, pero napalabas si Ross dahil pangalawa na niya sa laro.

“I didn’t do ­nothing,” sigaw ni Ross, nag­huhubad na papasok ng ­dugout.

Pagkatapos ng laro, mas kalmado na si Ross.

“The technical, I don’t think I deserve them. But the referees called them so I’ll live with it,” ani Ross, hindi nakapuntos pero may five assists, three rebounds at two steals sa loob ng kulang 29 mi­nutes.

Game 3 bukas sa Big Dome din.