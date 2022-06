Santos, Baste niratrat EAC

Mga laro sa Martes (Paco Arena)

12:00 nn – CSJL vs JRU

2:30 pm – SBU vs AU

KUMAYOD si Katherine Santos ng 14 points nang suwagin ng San Sebastian Lady Stags ang Emilio Aguinaldo Lady Generals, 25-11, 25-13, 25-16 sa magarang pasimula sa 97th National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball tournament sa Paco Arena sa Maynila Linggo ng hapon.

Astig ang pagbabalik ni coach Rogelio ‘Roger’ Gorayeb sa Quiapo-based squad sa unang panalo ng kampo na sinamahan ang openingday winners noong Sabado na defending champion Arellano Lady Chiefs at Saint Benilde Lady Blazers.

Niratsada nig bagitong si Santos ang produksiyon niya sa likod ng 10 atake at apat na service aces habang nag-ambag ng 8 markers each sina Reyann Canete at Kristine Dionisio. Nagpamahagi si Alexia Sison ng 19 excellent sets, at may tig-9 excellent digs sina Roxanne Tan at Jewelle Bermillo.

“Masaya it’s been a while since I step in the court, masaya ako kasi maganda itong grupo na kasama ko ngayon,” bulalas ni Gorayeb, na nagbigay ng 22 korona sa Baste, tampok ang 11-sunod noong 1986-1997.

Mayroong tig-4 na puntos lang sina Jamaica Villena at Lyka Perez sa pangunguna sa EAC. (Gerard Arce)