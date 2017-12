Santo Papa nanawagan ng kapayapaan sa Jerusalem

Sa kanyang tradisyonal na Christmas message nitong Lunes, nanawagan si Pope Francis ng kapayapaan sa Jerusalem matapos sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at Palestine.

Bunga ito ng deklarasyon ni US President Donald Trump noong Disyembre 6, 2017 na ang Jerusalem na ang capital ng Israel.

Sa pamamagitan ng ‘Urbi et Orbi’ (To the City and the World) address sa St. Peter’s Basilica na dinaluhan ng ilang libong mananam­palataya, binanggit nito na “we see Jesus in the children of the Middle East who continue to suffer because of growing tensions between Israelis and Palesti­nians.”

“Let us pray that the will to resume dialogue may prevail between the parties and that a negotiated solution can finally be reached, one that would allow the peaceful coexistence of two states within mutually agreed and internationally recognised borders,” ani Pope Francis.

Apat na araw lang ang nakalilipas, mahigit 120 bansa ang nagpahayag ng suporta sa isang United Nations (UN) resolution na humihimok sa Estados Unidos na baligtarin nito ang naging desisyon sa Jerusalem. Sumunod naman sa naging hakbang ng US ang Guatemala nang ipa­lipat nila sa Jerusalem ang kanilang embahada mula sa Tel Aviv.