Santo Papa: ang aborsiyon susama ra nga mikuha kag hitman

Hugot nga gipadayag ni Pope Francis nga dili angayang himoun ang aborsyon ug iyang giawhag ang mga doktor ug mga kaparian nga suportahan ang mga pamilya nga ipadayun ang pagbuntis.

Sa iyang pakigpulong sa Vatican-sponsored anti-abortion conference, matud ni Francis nga ang iyang pagsupak sa aborsyon dili isyu relihiyon kun dili isyu sa pagkatawo.

“Is it licit to throw away a life to resolve a problem?” pangutana niya. Is it licit to hire a hitman to resolve a problem?”

Matud sa Santo Papa, bisan ang mga masuso nameligrong mamatay sa pagpanganak o pipila ka adlaw human gipanganak kinahangaln nga makadawat kinig medical care sa taguangkan sa inahan.

Dugang pa niya, angayang suportahan ang mga ginikanan sa mga adunay sakit nga puya nga anaa pa sa taguangkan sa inahan aron dili kini makasinatig kahadlok.

“Taking care of these children helps parents to grieve and not only think of it as a loss, but as a step on a path taken together,” matud ni Francis. (Jessilito Campos)