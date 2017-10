Mga laro ngayon (FilOil Flying V Centre):

Mula sa bench, tinapik ni De La Salle coach Aldin Ayo si Santi Santillan, agad namang rumes­ponde ang reserve para tulungan ang Green Archers na panain ang 80-74 pa­nalo laban sa Adamson kahapon sa Smart Araneta Coliseum.

Kalimitan, sina big man Ben Mbala, Ricci Rivero at Kib Montalbo ang pa­ngunahing armas sa opensa ni Ayo. Idagdag na si Santillan, at ang resulta: 8-2 ang defending champion Green Archers sa UAAP Season 80 men’s basketball.

Hawak ng Taft-based squad ang dalawang puntos na abante, umiskor ng panelyong layup si Santillan para itulak ang Archers, 76-72, 36.3 seconds na lang.

Nirehistro ng transfe­ree mula University of the Visayas na si Santillan ang career-high 16 points at 10 rebounds.

“Palagi siyang handa ‘pag hinuhugot siya ni coach, magic bunot talaga, patungkol ni Rivero sa kanyang teammate na si Santillan. “Santi will do eve­rything to help the team.”

Tabla sa 35-35 sa halftime, nagbalak kumalas ng Soaring Falcons sa third, 46-40, pero tumikada ng back-to-back treys si 6-foot-6 Santillan para ipatas muli ang iskor.

Namuno sa opensa ng La Salle si Rivero na may 17, may double-double na 15 markers at 17 rebounds si Mbala.

Laglag sa 6-4 ang Adamson.