Santiago sisters, Foton level up

Team Standings

F2 Logistics 7 0

Petron 7 1

Generika-Ayala 5 3

Foton 5 3

Cignal 3 4

PLDT 2 5

Sta. Lucia 1 7

Marinerang 0 7

Pilipina

Mga laro ngayon:

(FilOil Flying V Centre)

2:00pm — F2 Logistics vs Sta. Lucia

4:15pm — Petron vs Cignal

7:00pm — PLDT vs Foton

MAS lalong itotodo ng Foton Tornadoes ang kanilang lakas sa second round ng Philippine Superliga All-Filipino Conference upang ipagpatuloy ang kanilang winning streak at makalapit sa top spot ng team standings.

Ibabandera ng Tornadoes ang magkapatid na sina Jaja Santiago at Dindin Santiago-Manabat pagharap nila sa PLDT Home Fibr Power Hitters ngayong alas-7:00 ng gabi sa FilOil Flying V Centre sa San Juan City.

Tangan ang 5-3 record, kasalo ng Foton ang Generika-Ayala Lifesavers sa pangatlong puwesto.

“We still have to double and triple our effort. It really shows how vulnera­ble our team was during the game so we really have to reflect and assess,” saad ni Foton head coach Aaron Velez. “This second round is already the phase where all teams fight for a spot for the quarterfinals so if we want to be in a good position, we have to work hard for it.”

Huhugot din ng puwer­sa si Velez kina Shaya Adorador, Elaine Kasilag, Maika Ortiz, Jen Reyes, Gyzelle Sy at Marian Buitre.

Paniguradong lalaban din ng todo ang Lady Hitters upang kalsuhan ang kanilang four-game skid.

Ibabangga ni coach Roger Gorayeb sina Grethcel Soltones, Gen Casugod, Aiko Urdas, Jerrili Malaba­nan, Jasmine Nabor at Liz­lee Pantone para wakasan ang kanilang kamalasan.

Magtatapat sa alas-2:00 ng hapon ang powerhouse F2 Logistics Cargo Movers at Sta. Lucia Lady Realtors habang magkakaldagan ang Petron Blaze Spikers at Cignal HD Spikers sa alas-4:15. (Elech Dawa)