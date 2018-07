Santiago, Gonzales hadlang kay Ancajas

TATLONG buwan matapos madepensahan ang kanyang International Boxing Federation (IBF) super flyweight title kontra kapwa Pinoy na si Jonas Sultan, balik Fresno, California si ‘Pretty Boy’ Jerwin Ancajas nga­yong Setyembre para depensahan ang kanyang titulo sa ika-anim na pagkakataon.

Mismong si matchmaker Sean Gibbons ang nagsabi na balik California si Ancajas sa Setyembre 14 para depensahan ang kanyang korona.

Wala pang desisyon ang Top Rank at si Bob Arum kung sino ang magiging challenger ni Ancajas sa nasabi nitong laban.

“We haven’t selected the opponent but we’re going to find some aggressive with his fists, not his head. The one who come and rumble, the Mexican-type style,” saad ni Gibbons.

Pero may dalawang pangalan ang lumulutang ngayon na maari nitong makaharap, sina Alejandro Santiago (16-2-4) mula sa Mexico at si Miguel Gonzalez (28-1) mula naman sa Chile. Kung si Gibbons daw ang tatanungin ay mas pipiliin niya si Santiago dahil mas bata ito at gutom sa titulo.