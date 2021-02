Santi kursunada ng Alaska Aces

Nakapag-imbita na ang Alaska ng ilang draft applicants para sumali sa kanilang workout.

Walang Combine bago ang PBA Season 46 Draft, puwedeng mag-imbita ang teams sa kanilang ensayo para kahit paano ay makaliskisan ang mga puwedeng ipasak sa mga kakulangan.

Puro malalaki ang target ng Aces pamalit sa binakanteng puwesto ni Vic Manuel na nai-trade sa Phoenix kapalit ni Brian Heruela.

Nakuha rin ng Alaska ang No. 6 ng Fuel Masters kapalit ng kanilang No. 7. May isa pang pick ang team ni coach Jeff Cariaso sa second round (16th overall) mula din sa Phoenix.

Si De La Salle big man Santi Santillan ang nakursunadahan ng Aces.

“He’s the one that impressed us the most,” ani Cariaso. “Santi is very skilled, very comfortable in the post and around the basket.”

Susubukan din nila ang kalibre nina dating Green Archers back-up big man James Laput, at si Letran slotman Larry Muyang.

Si Laput ang tumatayog sa taas na 6-foot-10. (VE)