Sanofi kay Duterte: Dengvaxia ibalik

KINUMPIRMA ni Health Secretary Francisco Duque III na umapela sa Office of the President (OP) ang Sanofi Pasteur kaugnay sa isinagawang rebokasyon ng certificate of product registration (CPR) ng kontrobersyal na anti-dengue vaccine na Dengvaxia,

Ang pahayag ay ginawa ni Duque sa isang forum sa Quezon City, kahapon.

Matatandaan na noong nakalipas na Agosto, pinagtibay ng DOH ang rebokasyon ng Dengvaxia CPR ng Sanofi matapos ang ulat ng Food and Drug Administration (FDA) na nabigo itong magsumite ng post-marketing requirements.

Nabatid na nanindigan ang DOH na i-revoke ang registration dahil sa pagkabigo na magsumite ng dokumento may kinalaman sa risk management o risk assessment na isang rekisitos sa certification of product registration.

Sanhi ng pagbasura ng DOH sa apela ng Sanofi iniakyat nito ang usapin sa OP.

“The ball is in the court [of the Office of the President]… We leave it to the [OP] to decide on the matter as the appeal is now pen­ding,” ayon kay Duque.

Base sa datos ng DOH, umaabot na sa 320,000 kaso ng dengue ang naitala mula Enero 1 hanggang Set­yembre 21,2019.

Ngunit ayon kay Duque, nag-iingat ang DOH sa muling paggamit ng Dengvaxia kahit na aprubado na ang paggamit nito sa maraming bansa, kabilang na ang Estados Unidos.

Kung maaprubahan man ito dapat na maipatupad ang mga istriktong kondisyon at kailangan i-test muna ang bata kung talagang may dengue. (Juliet de Loza-Cudia)