Sanib-puwersa mga reyna: Angel sumakit panga, lalamunan kina Angelica, Anne, Bea, Dimples

Sa wakas, natuloy na rin ang pinakahihintay na reunion ng mga pinakamagagandang babae sa showbiz.

Sabi nga, dalawang taon inabot ang planong ito, na finally ay naganap na nga, at kasama pa ang mga dyowa nila.

Yes, masayang-masaya nga ang mga fan na makitang magkakasama muli sa isang frame ang mga idolo nilang sina Angel Locsin, Angelica Panganiban, Anne Curtis, Bea Alonzo, Dimples Romana.

Well, alam naman natin na dahil sa pagsasama-sama nila sa mga proyekto ng ABS-CBN, Star Cinema, naging malapit ang puso nila sa isa’t isa.

Sina Angel at Bea ay nagsama sa ‘Four Sisters and a Wedding’ noong 2013, na kung saan ay kasama rin nila sina Shaina Magdayao, Toni Gonzaga.

Sina Angel at Angelica ay nagsama sa pelikulang ‘One More Try’.

Anyway, sa mga naganap na Star Magic Ball noon, makikita nga na madalas ay ang mga babaeng ito ang magkakasama.

At `yun na nga, buong-buo na ang friendship nila, na ang dating kumpetisyon na binuo sa kanila ng mga supporter nila ay nauwi nga sa magandang friendship.

At si Angel nga ang unang nag-post ng mga photo nilang lima. Na sabi nga ay matagal na nilang plinano talaga, pero dahil hindi magtagpo-tagpo ang kanilang mga schedule, kaya na-delay nang na-delay.

Si Anne ay matagal na namalagi sa ibang bansa.

Si Angelica ay mas madalas na nasa Subic kasama ang dyowang si Norman.

Si Bea ay panay rin ang abroad, kasama ang boyfriend na si Dominic Roque.

Si Dimples ay kagagaling lang mula sa Amerika, na kung saan ay sinamahan nga ang anak niya na sa ngayon ay nag-aaral na doon.

Simpleng “About last night!” lang ang captio ni Angel sa apat na mga larawan na pinost niya sa Instagram.

Na dinugtungan niya ng captio na, “ “Do-Re-Mi soundtrack!”

Pero siyempre, ang mas nakapagpakilig talaga ay ang mga mensahe, reaksiyon, komento rin ng mga kaibigan niya.

“Love you Mars!” sabi ni Angelica kay Angel.

“Mahal na mahal kitaaaa!” sagot naman ni Angel kay Angelica.

“Missed you guys sooo much!” hirit naman ni Anne.

“Super nakaka-miss! Love you so much! Excited na kami sa concert mo. She is back!” sagot ni Angel kay Anne.

“Love you girls!” saad naman ni Bea.

“Love you mars. Ang daming napagkuwentuhan pero kulang pa rin. Sakit ng jaw and throat ko after! Lol. Let’s do this again soon!” sabi ni Angel kay Bea.

“Love you Mars! Love you ladies! What a happy night!” sabi naman ni Dimples sa kanyang mga kaibigan.

“Full of happiness and love!” sabi ni Angel.

At siyempre, mga group photo rin silang lima, na kasama ang mga dyowa nila.

Si Angelica ay yakap-yakap ni Norman, na ang mga kamay ay nasa bandang tiyan ng aktres.

Si Angel ay akbay-akbay ng mister niyang si Neil Arce.

Si Bea siyempre ay bakod na bakod ni Dominic.

Si Anne naman, dahil wala si Erwan Heussaff, kaya si Dimples ang nakayakap sa kaniya sa group photo.

Anyway, komento nga ng mga netizen, ang grupong ito ang ‘never malalaos’ at sila talaga ang mga ‘A-list stars ng kanilang henerasyon’.

Well, sabi nga, kapag tunay kayong magkakaibigan, kahit dalawang taon pa ang lumipas, at kahit magmula ka pa sa pagkalayo-layong lugar, hinding-hindi na magbabago ang pagmamahal sa isa’t isa.

Well, isa nga ito sa katotohanan na may matagapuan kang kaibigan sa showbiz. Di ba nga, mas naniniwal kasi ang iba, na sa showbiz ay walang tunay na kaibigan, o permanenteng kaibigan, kundi mga permanenteng interest lang.