Sangley Airport patapos sa 2023

Inaasahan na matatapos sa May 20 sa susunod na taon ang Sangley Airport Development Project Phase II na nasimulan nang nakaraang administrasyon.

Ito ang pahayag ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) matapos ang pagbisita ni Department of Transportation (DOTr) Secretary Jaime Bautista kasama si CAAP acting Director General Captain Manuel Antonio Tamayo sa mga natapos at patuloy na proyekto sa Sangley Airport.

Ang P515 milyong Sangley Airport Development Project (Phase I) ay may kinalaman sa pagtatayo ng mga hangar, passenger terminal building, maintenance building at powerhouse, ganon din ang runway asphalt overlay at runway shoulder grade correction.

Samantala, ininspeksyon din ng kalihim ang mga development project sa paliparan (Phase II), na kinabibilangan ng pagtatayo ng dalawa pang hangar, pump stations, sheet piling works, airside strip development, reclamation works at drainage works na may P462.9 milyon halaga ng Proyekto. (Otto Osorio)