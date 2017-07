Sangkatutak na buwis kinarga sa tax reform

Aabot sa P900 bil­yon ang papasaning karagdagang buwis ng mamamayan sa panukalang tax reform package ng gobyerno, ayon kay Senate Majority Leader Vicente “Tito” Sotto III.

Isiniwalat ni Sotto na kung maisasabatas ang House Bill No. 5636 o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act (TRAIN), aabot sa P900 bilyon ang makokolektang revenue ng gobyerno sa pamamagitan ng pagpapataw ng P6 excise tax sa produktong petrolyo; mga bagong sasakyan; sa sugar-sweetened beverages tulad ng softdrinks, kape at maging gatas at ang pagtanggal ng value-added tax exemptions sa housing at iba pa.

Sinabi ni Sotto na iti­nulak ng mga kongresista ang panukala upang matupad ang “campaign promise” ni Pangulong Rodrigo Duterte na huwag nang buwisan ang kumikita ng P300,000 kada taon suba­lit kinargahan naman ito ng “economic managers” ng sangkatutak na tax proposals.

“Okay bawiin sa ma­ya­yaman pero `yung gus­to nilang bawiin sobra eh. P140 billion lang `yung mawawala sa atin. Imbes na P140 billion ang bawiin dito sa package, ang gusto P900 billion, eh marami masyadong tatamaan,” babala ni Sotto.

Dahil dito, magpapatawag ng hearing ang Senate committee of the whole upang pagpaliwanagin si Finance Secretary Carlos “Sonny” Dominguez at ang iba pang economic manager ng Pangulo.